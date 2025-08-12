Oficial: Raúl Asencio acompanyarà Dean Huijsen. L'Athletic Club fitxa el millor
Un moviment inesperat canvia completament el pla del Reial Madrid i deixa una dupla que promet donar molt de joc
La parcel·la defensiva del Real Madrid ha de millorar les prestacions que va oferir la temporada passada. Sense Carvajal, Alaba, Militao i Mendy durant gran part del curs, Ancelotti va recórrer a Raúl Asencio per completar diverses convocatòries. El jugador del planter va demostrar ser un defensa sòlid, ràpid al tall i molt intel·ligent en el posicionament.
El seu rendiment li ha servit per mantenir-se al Bernabéu i renovar el seu contracte, aconseguint fitxa del primer equip. Tanmateix, el veritable líder de la defensa del Real Madrid apunta a ser Dean Huijsen. El jove central, fitxat des del Bournemouth, arriba amb el perfil de defensar durant la pròxima dècada el club blanc.
Dean Huijsen, el nou mariscal del Real Madrid
Dean Huijsen va arribar al Real Madrid després d’activar la seva clàusula de rescissió, sent presentat com un dels fitxatges més prometedors del curs. Amb la seva imponent presència en el joc aeri, el seu bon posicionament a nivell tàctic i el seu lideratge natural, Xabi Alonso el situarà com a titular des de l’inici de la temporada.
Excepte sorpresa majúscula, Dean Huijsen serà el mariscal de la defensa blanca. La seva joventut i projecció encaixen en l’estratègia de renovació que lidera la nova era d’Alonso a la banqueta. Ara falta saber qui serà el seu acompanyant a la rereguarda, ja que Xabi té diverses opcions i poques certeses.
La incògnita: Raúl Asencio o Antonio Rüdiger, l’Athletic s’enduu el millor
Raúl Asencio haurà de competir amb Antonio Rüdiger per veure qui ocupa l’altre lloc de titular. Tots dos tenen estils complementaris: Asencio aporta joventut i frescor, mentre que Rüdiger ofereix experiència i solvència. Sigui qui sigui l’escollit, la parella amb Dean Huijsen promet donar equilibri a l’eix de la defensa.
Però tot això ha quedat condicionat per un moviment clau al mercat. Aymeric Laporte, que ha tornat a sonar amb força per unir-se al Real Madrid, està a punt de tancar el seu fitxatge amb l’Athletic Club.
Aymeric Laporte vola a Bilbao i s’acomiada de Madrid
Aymeric Laporte fa mesos que sona com a objectiu del Real Madrid, en concret des del mes de gener, quan Raúl Asencio va haver d’irrompre per sorpresa davant la manca d’efectius. En aquell moment, Laporte era l’opció número u per reforçar l’eix defensiu. Tanmateix, la seva sortida de l’Al-Nassr semblava bloquejada.
Ara, després de l’arribada d’Iñigo Martínez al club saudita, el camí s’aclareix. Aymeric Laporta sortirà d’Aràbia Saudita i el Real Madrid ha sondejat el seu retorn. Tanmateix, sembla força clar que no acompanyarà Dean Huijsen al Bernabéu: el seu destí és l’Athletic Club.
Més notícies: