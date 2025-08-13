Xabi Alonso sabe que el Madrid viene de una temporada casi en blanco y que el madridista ha elevado mucho la exigencia, pues quiere volver a ver un equipo campeón. Dicho lo cual, Xabi Alonso está dispuesto a no dejar pasar ni una, por lo que se ha cargado a uno de los fichajes que estaba llamado a ser revolucionario. A menos de una semana para el debut en Liga, Xabi Alonso lo tiene claro: si todo sigue así, este nuevo fichaje del Madrid jugará entre poco y nada esta temporada.

El mercado de fichajes del Madrid ha sido muy bueno, pero todo parece indicar que la decepción de Xabi Alonso con un nuevo fichaje es mayúscula y podría tener consecuencias. Xabi Alonso es un entrenador que va de cara y sabe que el Real Madrid necesita volver a ganar, por lo que tomará decisiones drásticas, sea quien sea el perjudicado. "Le da igual si es Vinícius Júnior o si es Kylian Mbappé, Xabi Alonso trata a todos los jugadores de igual manera", aseguran fuentes del actual vestuario blanco.

Teniendo en cuenta esta reflexión, todo parece indicar que a Xabi Alonso no le temblará el pulso. De hecho, así ha quedado demostrado en el amistoso que el Real Madrid jugó contra el Leganés, donde ya se empezaron a ver detalles de la mano del entrenador tolosarra. Uno de los grandes fichajes del Real Madrid este verano se está complicando la vida y, si no cambia de forma radical, tendrá muy complicado disfrutar de minutos con Xabi Alonso.

Sentenciado, Xabi Alonso se carga a su favorito: 'El nuevo fichaje no sirve...'

Xabi Alonso ya empieza a tomar sus primeras decisiones al frente del Real Madrid. El Madrid ha podido hacer 15 días de pretemporada, pero han servido para que Alonso se percate de según qué situaciones que no quiere tolerar. El compromiso defensivo no se negocia en el Madrid de Xabi Alonso y, al parecer, uno de estos nuevos fichajes no está cumpliendo con esa premisa del entrenador del Real Madrid.

El mercado de fichajes del Real Madrid ha sido muy bueno: Florentino Pérez ha firmado a figuras como Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold, entre otras muy destacadas. Ahora bien, el rendimiento de Trent Alexander-Arnold no está siendo el esperado y Xabi Alonso estaría estudiando dejarle fuera del once titular del conjunto blanco.

Xabi Alonso le llama la atención: "Si no espabila, podría estar fuera del Real Madrid..."

Dani Carvajal ya se ha recuperado de la lesión y, por ende, todo parece indicar que seguirá siendo titular por delante del nuevo fichaje, que es Trent Alexander-Arnold. Alexander-Arnold llegó del Liverpool para ser importante, pero sus actuaciones no estarían convenciendo a un Xabi Alonso que exige un nivel muy alto de trabajo y de compromiso, sobre todo defensivo.

Veremos qué es lo que sucede, pero Trent Alexander-Arnold tendrá que empezar a trabajar mucho más duro si quiere ganarse un sitio en el equipo de Xabi Alonso. Por ahora, el titular sería Dani Carvajal, que ya está al 100% y que cuajó un gran partido en el amistoso entre Real Madrid y Leganés de esta misma semana.