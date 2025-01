Resposta oficial del Barça després del cas Ronald Araújo: 'Fitxatge de 45M i ja...'

Ronald Araújo, defensa central del Barça, ha decidit quedar-se i renovar amb el club culer, però continua sense ser clar i, per tant, no hi ha data exacta per plasmar aquesta signatura. El Barça tem que Ronald Araújo només vulgui quedar-se fins al final de la present temporada i que, posteriorment, negociï per sortir amb millors condicions durant el mercat de fitxatges estival. És, per tot això, que el Barça ja ha respost a la decisió de Ronald Araújo: tanca un fitxatge de 45M€, signarà fins al 2034 llevat de nou gir radical dels fets.

Ronald Araújo va parlar amb el Barça i, després de guanyar la Supercopa d'Espanya, va decidir quedar-se al club culer. No només va declinar sortir durant aquest mercat de fitxatges d'hivern, sinó que Ronald Araújo també va acceptar ampliar el seu contracte amb el Barça, cosa que encara no s'ha produït. "Les paraules se les emporta el vent", afirmen fonts del Barça, que creuen que Ronald Araújo jugarà les seves cartes després de la lesió d'Iñigo Martínez: serà titular, a l'estiu podria sortir.

El Barça no vol anar amb mitges tintes i, per tant, ja prepara una resposta oficial al de Ronald Araújo: si no renova serà venut aquest estiu, el Barça fitxarà. De fet, el Barça està obligat a ser previngut i, en aquesta línia, ja ha tancat un acord amb un defensa central que serà culer si Ronald Araújo acaba no renovant. Parlem d'un dels millors defenses joves, que arribaria al Barça per 45 milions d'euros i amb un contracte inamovible fins a finals de juny de 2034.

Ronald Araújo assegura que es queda al Barça, però l'uruguaià continua sense renovar i Joan Laporta ja respon

Després d'aixecar la Supercopa amb el Barça, Ronald Araújo va assegurar que es quedaria al Barça i que, per tant, estendria el seu contracte actual. Ara bé, del dit al fet hi ha un bon tros: Ronald Araújo continua sense renovar i el Barça ja respon, de manera oficial, al 'vacil·li' del defensa central internacional amb l'Uruguai. El Barça no vol insistir i, per tant, si Ronald Araújo no renova en els pròxims dies, activarà un fitxatge TOP valorat en uns 45 milions d'euros.

Ronald Araújo continuarà sent molt important al Barça i així li ho ha transmès Deco, qui assegura que el defensa central uruguaià guanyarà protagonisme a partir d'aquest mateix mes. Malgrat la insistència del Barça i del suposat 'ok' de Ronald Araújo, el club culer continua sense renovar el defensa i això implica que els dubtes comencin a existir. "L'entorn de Ronald Araújo és inestable i podria haver-hi canvis", asseguren fonts del Barça, que ja preparen un fitxatge a manera de resposta oficial.

Resposta oficial del Barça després del cas Ronald Araújo: 'Fitxatge de 45M€ i fins al 2034'

El Barça està molt motivat amb la renovació de Ronald Araújo, que ha costat i molt, però no es conforma només amb la continuïtat del defensa uruguaià, que va costar només 6M€. De fet, el Barça està previngut per si Ronald Araújo acaba no renovant: Joan Laporta tanca un nou fitxatge, que arribaria al club culer en aquest pròxim mercat de fitxatges estival. El seu valor? 45 milions d'euros i un contracte assegurat amb el Barça de Flick fins, com a mínim, 2034.

Hansi Flick va demanar reforços i els tindrà després de guanyar al Real Madrid a la final de la Supercopa d'Espanya disputada a l'Aràbia. A més de la renovació de Ronald Araújo, que quedarà lliure a finals de 2026, el Barça vol reforçar el seu eix de la defensa, ja que el veterà Iñigo Martínez anirà perdent minuts.

El Barça espera renovar a Ronald Araújo, però, si el defensa uruguaià continua donant llargues, el Barça respondrà de manera oficial amb el fitxatge de Dean Huijsen, central de 19 anys. Huijsen, nascut als Països Baixos i nacionalitzat espanyol, s'ha convertit en una de les revelacions de la Premier League i el Barça el fitxarà per substituir a Ronald Araújo. El preu de Huijsen serà d'uns 45 milions d'euros i, segons ha pogut confirmar 'e-Notícies', signaria contracte amb el club culer fins 2034.