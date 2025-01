Sorpresa al Barça! Deco tanca la primera renovació i no és la de Ronald Araújo

Deco no ha acabat de caure en gràcia als aficionats a causa dels diversos problemes als quals no ha pogut fer front. Tant ell com els seus companys de la directiva han tingut algun que altre contratemps a l'hora d'inscriure i fitxar futbolistes. De fet, l'últim drama ha estat Dani Olmo, qui encara no té assegurat el seu futur.

Encara que el Barça ha aconseguit la cautelar, l'espanyol encara no coneix la resolució definitiva del CSD i trigarà uns mesos. A més d'això, tots els rumors al voltant de Ronald Araújo també han creat problemes als despatxos de la Ciutat Comtal. Per sort per als catalans, una renovació crucial ja està tancada i se li atorgarà el dorsal '10'.

La renovació estrella de Deco no és Ronald Araújo

Encara que la situació està millorant, el Barça encara té problemes econòmics i no pot permetre's grans inversions. El que s'ha de dir és que la directiva, malgrat els seus errors, ha fet una bona feina pel que fa a les finances. De totes maneres, Deco continua sent un dels més vigilats, ja que la seva feina durant el mercat de fitxatges d'estiu no va agradar.

El director esportiu està centrat en mantenir tots els futbolistes contents i ha aconseguit mantenir al club el més important. La renovació de Lamine Yamal és tan sols qüestió de temps i ja ha afirmat obertament que vol quedar-se al Barça. A més, el seu agent, Jorge Mendes, ha afirmat que ja estan acordant els detalls del nou vincle.

Hi ha hagut molts rumors sobre el futur d'Ansu Fati, el qual sembla que està cada cop més lluny del Barça. A la prèvia del Getafe-Barça, Hansi Flick ja va afirmar que ha tingut converses amb el davanter. Segons va dir, ha estat honest amb el jove i li ha presentat les diverses opcions que té de cara al futur.

Lamine Yamal i el seu nou contracte

Lamine Yamal ja té un preacord fet des de fa mesos amb el Barça, però s'està modificant a causa de la seva explosió després de l'Eurocopa. Quan l'extrem compleixi els 18 anys a mitjans de 2025, els de la Ciutat Comtal li posaran el nou contracte sobre la taula. En principi, el nou vincle s'estendrà fins al 2030 i Deco blindarà, definitivament, l'atacant.

Si Ansu Fati acaba marxant, Lamine Yamal serà l'encarregat de portar el '10' del club. Encara que no podem donar res per fet, és gairebé impossible que el culer no segueixi al Barça per molts anys.