Adeu al Barça, fitxatge confirma per guanyar a la Copa del Rei: el Valencia fitxa el millor soci de Pedri i Gavi

Oficial, marxa al València per eliminar el Barça a la Copa del Rei: 'Pedri i Gavi...'

Aquest futbolista comparteix posició amb Pedri i Gavi, encara que té molts menys minuts que els anteriorment esmentats. Parlem, més concretament, de Pablo Torre, qui, llevat de sorpresa, se n'anirà cedit al Valencia, pròxim rival del Barça a la Copa del Rei. Torre vol tenir més minuts i estaria disposat a fer les maletes per jugar a Valencia: el fitxatge a tall de cessió simple està preparat, molt aviat podria ser oficial.