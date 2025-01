Respuesta oficial del Barça tras lo de Ronald Araújo: 'Fichaje de 45M€ y hasta 2034'

Ronald Araújo, defensa central del Barça, ha decidido quedarse y renovar con el club culer, pero sigue sin ser claro y, por ende, no hay fecha exacta para plasmar dicha firma. El Barça teme que Ronald Araújo solo quiera quedarse hasta el final de la presente temporada y que, posteriormente, negociará para salir con mejores condiciones durante el mercado de fichajes estival. Es, por todo esto, que el Barça ya ha respondido a la decisión de Ronald Araújo: cierra un fichaje de 45M€, firmará hasta 2034 salvo nuevo giro radical de los hechos.

Ronald Araújo habló con el Barça y, tras ganar la Supercopa de España, decidió quedarse en el club culer. No solo declinó salir durante este mercado de fichajes de invierno, si no que Ronald Araújo también aceptó ampliar su contrato con el Barça, algo que todavía no se ha producido. "Las palabras se las lleva el viento", afirman fuentes del Barça, que creen que Ronald Araújo jugará sus cartas tras la lesión de Iñigo Martínez: será titular, en verano podría salir.

El Barça no quiere andarse con chiquitas y, por lo tanto, ya prepara una respuesta oficial a lo de Ronald Araújo: si no renueva será vendido este verano, el Barça fichará. De hecho, el Barça está obligado a ser precavido y, en esta línea, ya ha cerrado un acuerdo con un defensa central que será culer si Ronald Araújo termina no renovando. Hablamos de uno de los mejores defensas jóvenes, que llegaría al Barça por 45 millones de euros y con un contrato inamovible hasta finales de junio de 2034.

Ronald Araújo asegura que se queda en el Barça, pero el uruguayo sigue sin renovar y Joan Laporta ya responde

Tras levantar la Supercopa con el Barça, Ronald Araújo aseguró que se quedaría en el Barça y que, por consiguiente, extendería su contrato actual. Ahora bien, del dicho al hecho hay un trecho: Ronald Araújo sigue sin renovar y el Barça ya responde, de forma oficial, al 'vacile' del defensa central internacional con Uruguay. El Barça no quiere insistir y, por ende, si Ronald Araújo no renueva en los próximos días, activará un fichaje TOP valorado en unos 45 millones de euros.

Ronald Araújo seguirá siendo muy importante en el Barça y así se lo ha transmitido Deco, quien asegura que el defensa central uruguayo ganará protagonismo a partir de este mismo mes. A pesar de la insistencia del Barça y del supuesto 'ok' de Ronald Araújo, el club culer sigue sin renovar al defensa y eso implica que las dudas empiecen a existir. "El entorno de Ronald Araújo es inestable y podría haber cambios", aseguran fuentes del Barça, que ya preparan un fichaje a modo de respuesta oficial.

Respuesta oficial del Barça tras lo de Ronald Araújo: 'Fichaje de 45M€ y hasta 2034'

El Barça está muy motivado con la renovación de Ronald Araújo, que ha costado y mucho, pero no se conforma solo con la continuidad del defensa uruguayo, que costó solo 6M€. De hecho, el Barça está prevenido por si Ronald Araújo termina no renovando: Joan Laporta cierra un nuevo fichaje, que llegaría al club culer en este próximo mercado de fichajes estival. ¿Su valor? 45 millones de euros y un contrato asegurado con el Barça de Flick hasta, como mínimo, 2034.

Hansi Flick pidió refuerzos y los tendrá tras ganar al Real Madrid en la final de la Supercopa de España disputada en Arabia. Además de la renovación de Ronald Araújo, que quedará libre a finales de 2026, el Barça quiere reforzar su eje de la zaga, pues el veterano Iñigo Martínez irá perdiendo minutos.

El Barça espera renovar a Ronald Araújo, pero, si el defensa uruguayo sigue dando largas, el Barça responderá de forma oficial con el fichaje de Dean Huijsen, central de 19 años. Huijsen, nacido en los Países Bajos y nacionalizado español, se ha convertido en una de las revelaciones de la Premier League y el Barça le fichará para sustituir a Ronald Araújo. El precio de Huijsen será de unos 45 millones de euros y, según ha podido confirmar 'e-Notícies', firmaría contrato con el club culer hasta 2034.