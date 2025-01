Primera decisió oficial del Barça després de renovar a Ronald Araújo: 'Ara anem a...'

El Barça ha fet un pas crucial en assegurar la continuïtat de Ronald Araújo, qui renovarà pròximament el seu vincle amb el club català, rebutjant ofertes d'equips com la Juventus. En les últimes setmanes, el futur d'Araújo al Barça semblava incert, però ara la situació s'ha aclarit i la directiva pot seguir amb el seu pla de treball.

El defensa uruguaià havia rebut una interessant oferta de la Juventus i, després d'una lesió que va afectar el seu rol al vestidor, considerava seriosament la seva sortida. No obstant això, la lesió d'Íñigo Martínez, que deixa l'equip amb escassetat de centrals, i la insistència de Flick, han estat determinants perquè Ronald Araújo hagi decidit quedar-se.

Ara, després d'assegurar la continuïtat de Ronald Araújo, el Barça ha posat en marxa el seu pla per renovar altres peces clau de l'equip. Els joves talents de La Masia són fonamentals en el futur esportiu del club i assegurar la seva continuïtat és una prioritat per a la directiva. En aquest sentit, Deco i Laporta tenen clares les prioritats de cara als pròxims mesos: "Ara anem a buscar els 3 genis", s'ha sentit a les oficines del club català.

Gavi, Pedri i Lamine Yamal, els següents

El primer a la llista és Gavi, qui amb la seva energia i visió de joc, s'ha consolidat com un pilar al mig del camp. El seu contracte actual expira el 2026, però el club busca estendre'l per garantir la seva presència a llarg termini. L'acord està tancat i signarà, si res no canvia, fins al 2029.

En segon lloc, Lamine Yamal, als seus 17 anys, ha demostrat un talent excepcional, atraient l'interès de clubs com el Paris Saint-Germain. No obstant això, Lamine ha expressat el seu desig de continuar al Barça, i el club ja treballa per oferir-li un contracte que reflecteixi la seva importància en l'equip català.

Per últim, però no per això menys important, Pedri, reconegut per la seva creativitat i control al mig del camp, també és una prioritat en l'agenda de renovacions. El Barça busca convertir-lo en un dels líders de la nova era, assegurant la seva continuïtat més enllà del 2026 i Deco intentarà que signi fins al 2029, com farà Gavi.

L'estratègia del Barça és clara: blindar els seus talents

Deco, director esportiu del Barça, ha assumit la responsabilitat d'assegurar la continuïtat de Ronald Araújo primer, i de Gavi, Pedri i Lamine Yamal després. El seu objectiu és blindar els jugadors clau per al pla de Hansi Flick, evitant possibles sortides i enfortint la base de l'equip per als pròxims anys de competició futbolística.

Malgrat les limitacions econòmiques, el club ha rebutjat ofertes pels seus titulars i s'ha centrat a renovar els futbolistes el contracte dels quals finalitza el 2025 i 2026. La renovació de Ronald Araújo és un exemple d'aquesta estratègia, i ara l'enfocament es dirigeix cap a Gavi, Lamine Yamal i Pedri.