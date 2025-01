Anunci oficial del Barça després del cas Alphonso Davies: 'Firma fins 2028 i val 5M'

Alphonso Davies, lateral esquerre del Bayern de Múnich, va estar en l'agenda de possibles fitxatges del Barça, però el club culer ja sap que el canadenc renovarà amb el club alemany. El Barça va sondejar el fitxatge d'Alphonso Davies, però el ràpid i hàbil carriler del Bayern demanava molts diners per arribar lliure al club i, per tant, va quedar totalment descartat. El Real Madrid també va sondejar aquesta possibilitat, però el club blanc tampoc vol tirar la casa per la finestra per fitxar un Alphonso Davies que seguirà jugant a Alemanya.

El Barça ja respon al no fitxatge d'Alphonso Davies amb un altre fitxatge que, sense anar més lluny, ja s'ha tancat i fet oficial. El Barça necessitava laterals polivalents per rellevar Alejandro Balde i Jules Koundé i Joan Laporta ha fet els deures: no és Alphonso Davies, però ja està signat fins al 2028. El Barça s'oblida d'Alphonso Davies, però reacciona ràpidament a la renovació del canadenc amb el Bayern de Múnich: fitxatge tancat, tot confirmat fins a finals de juny de 2028.

El Barça de Joan Laporta segueix treballant per tancar amb nota el mercat de fitxatges d'hivern, que podria ser important perquè Hansi Flick comptés amb un nou lateral esquerre. La prioritat de l'entrenador alemany era Alphonso Davies, actual lateral titular del Bayern, però el Barça té clar que el defensa renovarà amb els alemanys o fitxarà gratis pel Madrid. Malgrat aquesta difícil i incerta situació, el Barça ja fa oficial un altre fitxatge que s'ha completat de forma oficial i que té un valor proper als 5M€.

Alphonso Davies no és el fitxatge, però Joan Laporta sí que tanca l'arribada d'un nou lateral, ja confirmat

El Barça volia Alphonso Davies, però com ja hem anat explicant a 'e-Notícies', l'arribada del canadenc era complicada per un motiu principal: l'alt sou que exigeix el jugador. Alphonso Davies queda lliure i, per tant, exigeix una prima de fitxatge i un sou més que elevat, cosa que complica molt la seva arribada al Barça de Laporta. Hansi Flick volia comptar amb Alphonso Davies, però Joan Laporta té una alternativa millor i molt més barata: no té el nivell d'Alphonso Davies, però costarà només 5 milions.

El Barça, que ja ha tornat a operar amb la norma 1:1 de LaLiga EA Sports, té pressa per tancar vendes amb l'objectiu de poder fer oficial diverses arribades. Una d'aquestes és la d'un nou lateral esquerre, que no té el nivell d'Alphonso Davies, però que compleix i que renovarà fins a finals de juny de 2028. El fitxatge, taxat en uns 5M€, no és per tirar coets, però Flick valora l'esforç del club culer, especialment per reforçar els laterals.

Anunci oficial del Barça després del cas Alphonso Davies: 'Firma fins 2028 i val 5M'

Segons informen diverses fonts, Alphonso Davies ha pres una decisió transcendental que afecta directament el Barça de Joan Laporta. El lateral canadenc del Bayern, un dels millors en la seva posició, està llest per fer un pas crucial en la seva carrera. Tot sembla indicar que Alphonso Davies renovarà amb els alemanys, però el Barça ja sap que, de no fer-ho, fitxarà gratis pel Real Madrid de Carlo Ancelotti.

El Barça, com hem anat explicant en aquest digital, va preguntar per Alphonso Davies, que va treballar amb Flick a Alemanya, però les condicions que exigeix són "inasumibles", segons fonts del club català. A més, el Barça vol que Alejandro Balde segueixi creixent, per la qual cosa l'objectiu del club culer no és altre que fitxar un lateral més defensiu i amb rol secundari. Dit i fet: el Barça ho ha fet i ja ho fa oficial, signarà fins al 2028 amb opcions reals d'ampliar aquesta vinculació.

El Barça ha reaccionat molt ràpidament després del que ha passat amb Alphonso Davies: renova amb el Bayern i Joan Laporta confirma l'anunci oficial. I és que el club culer, liderat per Joan Laporta, s'ha oblidat d'Alphonso Davies i ha passat a l'acció tancant o, millor dit, signant una nova renovació. És la del lateral esquerre català Gerard Martín, que seguirà al Barça fins al juny de 2028: adeu Alphonso Davies, el Barça ho confirma amb aquest nou fitxatge de 5M€.