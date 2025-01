Joao Félix i el Barça uneixen els seus camins per complir el somni de Laporta: 'És el millor'

Joao Félix continua tenint un paper protagonista en el FC Barcelona tot i que fa ja mesos que va abandonar la disciplina culé. Recordem que el fitxatge més car de la història de l'Atleti va jugar cedit al Camp Nou la passada temporada, però no va aconseguir convèncer Laporta per quedar-se. La seva cessió va finalitzar i va haver de marxar al Chelsea, on actualment tampoc té massa oportunitats.

En la present campanya, Joao Félix tan sols ha participat en el 19% dels minuts possibles a la Premier League. Xifra que millora a la Conference League amb un 61%, però que no arriba per complir amb les seves expectatives. Va arribar a Stamford Bridge amb la necessitat de reivindicar-se i demostrar tot el seu talent, però la realitat és que no ho ha aconseguit i el seu valor de mercat ha baixat dràsticament.

Fa anys, Joao Félix va arribar a estar valorat en 100 milions d'euros, mentre que actualment només costa 30 'kilos'. Una baixada que representa perfectament el molt que li està costant aclimatar-se al futbol anglès i que podria provocar la seva sortida en els pròxims dies. De fet, Laporta, conscient del seu possible adéu al Chelsea, vol aprofitar la situació per treure profit i reforçar com cal el FC Barcelona.

La sortida de Joao Félix, una benedicció per a Laporta

Des de fa mesos, Laporta intenta reforçar la plantilla del Barça amb un fitxatge de primer nivell. En concret, el president desitja dotar de més competència Raphinha al costat esquerre de l'atac culé. I per això s'ha fixat en el que succeeix amb Joao Félix.

Sí, perquè Laporta vol aprofitar la marxa de Joao Félix per tancar un gran reforç per al Barça. Concretament, el mandatari culé sap que l'AC Milan està com boig per fer-se amb els serveis del portuguès del Chelsea. Un escenari que podria provocar un terratrèmol a San Siro, permetent la sortida de la gran obsessió de Laporta: Rafael Leao.

Laporta i Rafael Leao, en mans de Joao Félix

Després de les últimes informacions que arriben des d'Itàlia, sembla que l'AC Milan està intentant aconseguir el traspàs de Joao Félix. El crack del Chelsea no compta per a Maresca i estaria encantat de canviar d'aires. Escenari que podria provocar la sortida de Rafael Leao, el crack que més agrada a Laporta.

L'estiu passat, quan tothom mirava a Nico Williams, Laporta va intentar, en silenci, fitxar Rafael Leao. No obstant això, finalment Flick va preferir la incorporació de Dani Olmo i Leao va haver de quedar-se a l'AC Milan. Però ara, si Joao Félix acaba aterrant a San Siro, la sortida de Rafael Leao cada cop pren més força i al FC Barcelona no deixaran passar l'ocasió.

Veurem què succeeix finalment. Per una banda, Joao Félix podria sortir del Chelsea i posar rumb a l'AC Milan en els pròxims dies. Així que, per la seva part, Laporta està molt atent per veure si pot treure profit i endur-se a Rafael Leao.