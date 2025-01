Ja és oficial, adeu al Chelsea per fitxar pel Barça: 'Fermín es queda sense lloc'

Fermín López, migcampista espanyol del Barça, ha perdut molt protagonisme i el club culer considera que es quedarà sense lloc per culpa de l'últim fitxatge de Joan Laporta. Fermín López va renovar el seu contracte fins al 2029, però el seu rendiment i participació ha baixat considerablement i, per tant, el Barça no descarta donar-li sortida en aquest mateix mercat de fitxatges. Flick valora molt a Fermín, però sí que creu que, per edat, hauria de jugar molts més minuts i, per tant, no veu malament que el canterà surti cedit o sigui venut.

Amb l'arribada de Dani Olmo, Fermín López ha perdut molt protagonisme i el Barça no descarta acceptar alguna de les múltiples ofertes que ha rebut pel de Huelva. A més, el Barça ja confirma que Fermín López encara tindrà menys minuts després del mercat de fitxatges d'hivern, ja que Laporta ha tancat un fitxatge bestial arribat del Chelsea de Maresca. El Barça vol reforçar-se en aquest mercat de fitxatges i el gran perjudicat serà Fermín, que ja sap que Joan Laporta ha viatjat, metafòricament parlant, fins a Londres per tancar un fitxatge.

El Barça de Joan Laporta segueix treballant per tancar amb nota el mercat de fitxatges d'hivern, que podria ser important perquè Hansi Flick comptés amb un nou migcampista ofensiu. La prioritat de l'entrenador alemany és Jamal Musiala, però aquest fitxatge es treballarà durant el pròxim mercat de fitxatges d'estiu, sempre que abans es vengui a Frenkie de Jong. Joan Laporta vol un fitxatge per ja i el gran perjudicat serà Fermín López, que no descarta fer les maletes durant aquest mateix mes de gener a la recerca de més protagonisme.

Ni Chelsea ni PSG, el nou fitxatge de Joan Laporta es compromet amb el Barça: més problemes per a Fermín López

Per compromís, edat i talent, Fermín està cridat a ser important a Can Barça, però la veritat és que el club culer segueix pensant en gran i això perjudica al canterà. El Barça va renovar a Fermín, però ho va fer en una etapa de crisi econòmica i, ara que s'ha solucionat, el club culer ja torna a fixar-se en grans noms. De fet, el Barça ja està a res de tancar un gran fitxatge per aquest mercat de fitxatges d'hivern: juga en la posició de Fermín López, embolic a la vista.

Chelsea i Barça són dos dels grans clubs d'Europa i ambdós busquen reforçar-se en aquest mercat de fitxatges hivernal. Com de costum, el Barça s'ha avançat i ha tancat un fitxatge arribat del PSG i que agradava i molt a Enzo Maresca, entrenador del Chelsea anglès. El problema és que aquest nou fitxatge del Barça perjudicarà i molt a Fermín López, qui no descarta sortir cedit durant aquests pròxims 6 mesos de competició oficial.

Ja és oficial, adeu al Chelsea per fitxar pel Barça: 'Fermín es queda sense lloc'

El Barça, que ja ha tornat a treballar amb la norma 1:1 de LaLiga EA Sports, té pressa per tancar vendes amb l'objectiu de poder fer oficial diverses arribades. Una d'aquestes és la d'un nou migcampista ofensiu, que també pot jugar com a extrem i que està tenint pocs minuts al PSG de Luis Enrique. El Barça confirma que aquest nou fitxatge, liderat per Joan Laporta, "està molt avançat" i que, per tant, podria ser oficial en aquestes setmanes: el mercat tanca el 3 de febrer.

El gran perjudicat serà l'espanyol Fermín López, que té contracte en vigor amb el Barça, però que ha perdut minuts amb l'arribada d'Olmo i la recuperació de Gavi. El Barça no vol desfer-se de Fermín, però sí que reconeix que el canterà "s'ha quedat sense lloc" i que la seva situació difícilment millorarà per culpa d'un altre nou fitxatge. De fet encara no és oficial, però està molt a prop de ser-ho: adeu a Chelsea i PSG per fitxar pel Barça, Joan Laporta tanca una altra nova arribada TOP mundial.

El Barça no descarta la venda de Fermín, ja que Joan Laporta ha tancat l'arribada de Marco Asensio, jugador del PSG que també ha rebut trucades del Chelsea. El fitxatge encara no està confirmat, però el Barça s'ha posat en contacte amb l'espanyol, ja que sap que està tenint pocs minuts al PSG de Luis Enrique. L'adeu de Marco Asensio al Chelsea confirma que té una proposta formal del Barça i el seu fitxatge deixaria molt tocat a Fermín López, que es quedaria sense lloc de qualitat.