Pluja de milions per al Barça: Jules Koundé demana que es faci oficial allò del Leipzig
Amb el mercat de fitxatges d'estiu ja finalitzat, els clubs comencen a treballar en contractacions a mitjà termini
Tot just hem tingut temps per reposar després de un mercat de fitxatges realment mogut a tot el Vell Continent. Dilluns 1 de setembre vam tancar la finestra de contractacions amb un Deadline Day que ens va deixar moltes sorpreses. Tanmateix, tot i que s'albirava tempesta, la mar lluïa tranquil·la al Barça.
Com sempre, equilibrar el Fair Play Financer era una prioritat per a l'entitat catalana. La problemàtica amb les inscripcions ha tornat a endur-se tot el protagonisme. Per sobre fins i tot de qualsevol moviment de mercat. El Barça havia d'ingressar diners o, d'altra banda, alliberar massa salarial de la manera que fos.
La sortida d'Iñigo Martínez, juntament amb la d'altres jugadors, i la lesió de Ter Stegen han ajudat al president Joan Laporta a complir amb el seu objectiu. Tot i així, haver fet una gran venda i embutxacar-se diverses desenes de milions hauria resultat certament profitós per a les arques del Barça. Però al final Fermín, el principal candidat a abandonar la Ciutat Comtal, va rebutjar la proposta del Chelsea i continuarà sent jugador del Barça.
És per això que, encara que amb menys urgència, Laporta continua buscant altres formes d'ingressar diners. I una d'elles ha aparegut com per art de màgia, volant directament des de Tieflandsbucht, 'terres baixes del nord d'Alemanya' per als amics. I és que el Leipzig s'ha interessat en un jugador sobre el qual el Barça continua tenint el 50% dels drets tot i no vestir de blaugrana.
Òscar Mingueza, una de les subvencions del Barça
L'equip estrella de Red Bull té apuntat a la seva llista de desitjats a Òscar Mingueza, actual jugador del Celta de Vigo, segons Fichajes.net. El de Santa Perpètua de Mogoda fa anys que agrada a la direcció esportiva de l'equip de la Bundesliga. Però sembla que és ara quan el Leipzig s'ha posat les piles.
El Barça, totalment aliè a la negociació, rebrà un 50% del que sigui que l'entitat alemanya pagui als viguesos. I en una situació delicada com la del Barça, qualsevol injecció és més que benvinguda, sigui tan caudalosa com sigui. Això sí, cal tenir en compte un petit factor: Òscar Mingueza acaba contracte aquesta temporada.
Això obre diversos possibles camins. Tanmateix, el que més interessa al Barça és que el Leipzig vulgui avançar-se a tothom i no esperar-se a l'estiu perquè arribi gratis. Òscar Mingueza gratis és un gran caramel per a qualsevol equip a la pròxima finestra estival. Per això, els alemanys podrien pagar una petita quantitat pel seu fitxatge al gener.
Per a Jules Koundé això també seria una grandíssima notícia. Alguns rumors situen el català al Barça la pròxima temporada; i això seria una gran amenaça per a la titularitat del francès. I ja en té prou amb Eric García.
La veritat és que la mateixa operació que van executar quan van deixar marxar Òscar Mingueza al Celta l'acompleixen des del Barça amb molts altres jugadors. Els deixen sortir a preus molt reduïts, a vegades fins i tot gratuïtament, i es reserven un percentatge de futura venda.
