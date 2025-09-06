Lluvia de millones para el Barça: Jules Koundé pide que se haga oficial lo del Leipzig

Apenas hemos tenido tiempo para reposar después de un mercado de fichajes realmente movidito en todo el Viejo Continente. El lunes 1 de septiembre zanjamos la ventana de contrataciones con un Deadline Day que nos dejó muchas sorpresas. Sin embargo, pese a que se atisbaba tormenta, la mar lucía tranquila en el Barça.

Como siempre, equilibrar el Fair Play Financiero era una prioridad para la entidad catalana. La problemática con las inscripciones se ha vuelto a llevar todo el protagonismo. Por encima incluso de cualquier movimiento de mercado. El Barça tenía que ingresar dinero o, por otro lado, liberar masa salarial de la forma que fuera.

La salida de Iñigo Martínez, junto a la de otros jugadores, y la lesión de Ter Stegen han ayudado al presi Joan Laporta a cumplir con su cometido. Aun así, haber acometido una gran venta y embolsarse varias decenas de millones hubiera resultado ciertamente provechoso para las arcas del Barça. Pero al final Fermín, el principal candidato a abandonar la Ciudad Condal, rechazó la proposición del Chelsea y seguirá siendo jugador del Barça.

Es por ello que, aunque con menos urgencia, Laporta sigue buscando otras formas de ingresar dinero. Y una de ellas ha aparecido como por arte de magia, volando directamente desde Tieflandsbucht, 'tierras bajas del norte de Alemania' para los amigos. Y es que el Leipzig se ha interesado en un jugador sobre el que el Barça sigue teniendo el 50% de los derechos pese a no vestir de azul y grana.

Óscar Mingueza, una de las subvenciones del Barça

El equipo estrella de Red Bull tiene apuntado en su lista de deseables a Óscar Mingueza, actual jugador del Celta de Vigo, según Fichajes.net. El de Santa Perpètua de Mogoda lleva años gustando a la dirección deportiva del equipo de la Bundesliga. Pero parece que es ahora cuando el Leipzig se ha puesto las pilas.

El Barça, totalmente ajeno a la negociación, recibirá un 50% de lo que sea que la entidad alemana vaya a pagarle a los vigueses. Y en una situación delicada como la del Barça, cualquier inyección es más que bienvenida, sea lo caudalosa que sea. Eso sí, hay que tener en cuenta un pequeño factor: Óscar Mingueza acaba contrato esta temporada.

Esto abre varios posibles caminos. Sin embargo, el que más le interesa al Barça es el de que el Leipzig quiera anticiparse a todos y no esperarse al verano para que llegue gratis. Óscar Mingueza gratis es un gran caramelito para cualquier equipo en la próxima ventana estival. Por ello, los alemanes podrían pagar una pequeña cantidad por su fichaje en enero.

Para Jules Koundé esto también sería una grandísima noticia. Algunos rumores sitúan al catalán en el Barça la próxima temporada; y eso sería una gran amenaza para la titularidad del francés. Y suficiente tiene ya con Eric García.

Lo cierto es que la misma operación que ejecutaron cuando dejaron marchar a Óscar Mingueza al Celta la acometen desde el Barça con muchos otros jugadores. Les dejan salir a precios muy reducidos, a veces incluso gratuitamente, y se guardan un porcentaje de futura venta.