Sorpresa majúscula al Barça: la decisió de Flick amb Eric Garcia ho canvia tot
La nova temporada ha començat de manera agitada en l'entorn culer
El Barça no ha començat la temporada de la millor manera possible. Tot i les dues primeres victòries a domicili davant Mallorca i Llevant, a Vallecas l’equip no va poder passar de l’empat i va demostrar una fragilitat defensiva poques vegades vista. Només la gran actuació de Joan García va salvar el club català d’una derrota segura.
Està clar que, a nivell defensiu, les coses han canviat per al FC Barcelona. La inesperada sortida d’Iñigo Martínez cap al futbol saudita està demostrant la importància que tenia el central basc a la plantilla, ja que Flick encara no li ha trobat substitut. El tècnic alemany ha fet diversos canvis provant diferents combinacions i, de moment, el gran beneficiat està sent Eric García: ha estat titular en les tres primeres jornades de LaLiga.
Davant el Rayo, Eric García va actuar com a central i va ser el més destacat de la línia defensiva, estant a punt de marcar en diverses ocasions gràcies al seu poder aeri. Està clar que, ara mateix, Eric parteix com a titular en els plans del tècnic alemany. I la veritat és que, ara mateix, qui corre perill és Jules Koundé.
Jules Koundé està per darrere d’Eric García
Diumenge passat, en la tercera jornada, Jules Koundé va poder gaudir de la seva primera titularitat de la temporada, ja que en les dues primeres jornades, Eric García va ocupar el seu lloc. Una situació sorprenent tenint en compte que la temporada passada va ser el jugador més utilitzat de la plantilla. Però la veritat és que el nivell de Koundé ha baixat, i Flick ho sap.
Davant el Rayo, Jules Koundé va estar poc precís a l’hora d’ajudar l’equip en posicions ofensives, mentre que en defensa va ser superat en diverses ocasions amb massa facilitat. Va demostrar que no es troba en el seu millor moment, donant la raó a Flick d’haver-lo deixat a la banqueta les dues primeres jornades. Si continua aquesta situació, Koundé pot convertir-se en un autèntic problema al vestidor culer.
Toc d’atenció a Jules Koundé
L’internacional francès ha estat advertit per arribar diverses vegades tard als entrenaments i reunions la temporada passada. Flick és inflexible amb aquestes coses, però a causa del gran rendiment de Jules Koundé, la situació no va anar a més. Ara, però, tot ha canviat i sembla que després de la seva mala actuació al Gamper, Eric García li ha menjat la torrada.
S’espera del francès un comportament exemplar i un compromís total amb l’equip, i se li demana que torni a esforçar-se al 100%. Una situació que preocupa Flick, conscient que si la situació no es reverteix, Jules Koundé pot acabar sent un gran maldecap per al vestidor. Caldrà estar atents als pròxims partits i veure la decisió de Flick referent a la titularitat del gal a l’equip.
