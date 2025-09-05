Gran notícia: El Barça passa de Julián Álvarez, Hansi Flick vol el millor '9' del món
Laporta vol anunciar una bomba el 2026, any d’eleccions presidencials, i Flick posa un nom damunt la taula
Robert Lewandowski ha complert a l'agost els 37 anys, així que aquesta temporada podria ser l'última de la seva carrera i, per tant, el seu darrer any al Camp Nou. Deco, Hansi Flick i Laporta fa temps que busquen el substitut ideal, però l'alt cost de l'operació ha endarrerit els moviments fins a l'estiu de 2026. Per tant, fins aquell moment, Ferran Torres i el polonès seran els encarregats d'anotar els gols del FC Barcelona.
Tot i el gran rendiment que va oferir el curs passat, és evident que Robert Lewandowski no podrà continuar jugant eternament. Per la seva banda, Ferran Torres, que ha començat la temporada com a titular, va anotar 19 gols la temporada passada i va repartir 7 assistències en tot just 1.900 minuts de joc. Xifres que han superat fins i tot alguns dels millors '9' del món, però el Barça en vol més.
Hansi Flick no se'n conforma amb Ferran i ja ha plantejat a Deco la possibilitat d'anar a per un '9' de talla mundial. En aquest sentit, el gran favorit de la directiva és Julián Álvarez, que agrada molt a la zona noble del Camp Nou. Tanmateix, i per sorpresa de la majoria, Flick aspira a més i no se'n conforma amb l'argentí de l'Atlético de Madrid.
Erling Haaland, per davant de Julián Álvarez
El gran somni de Hansi Flick coincideix amb el de Joan Laporta, estem parlant del davanter noruec Erling Haaland. El president del Barça segueix obsessionat amb un bombazo mediàtic per al mercat estival de 2026. Recordem que l'any vinent tindran lloc les eleccions a la presidència del Barça, i Laporta vol revalidar el seu lloc amb contundència.
El fitxatge de Haaland era impensable en el passat, però ara es comença a veure alguna possibilitat real. La situació del Manchester City no és la millor, travessant actualment una crisi institucional i esportiva sense precedents. Tot i els innombrables fitxatges per renovar la plantilla, el City no ha començat bé la temporada i el Barça podria treure'n profit.
A més, el rendiment de Haaland ha disminuït i la manca d'estímuls competitius podria portar-lo a pensar en un canvi d'aires. Amb 24 anys, el noruec continua sent un golejador nat, però hi ha un problema: té contracte en vigor fins al 2034. Lògicament, el City no ho posaria fàcil tenint en compte la gran inversió realitzada en el seu dia.
El somni de Hansi Flick i Laporta: Haaland i Lamine Yamal junts
Haaland és vist com el successor idoni per a Robert Lewandowski per la seva joventut, qualitat i talent. El seu olfacte golejador i físic arrollador el converteixen en el millor ariet mundial i formaria una dupla històrica al costat de Lamine Yamal. La seva capacitat golejadora juntament amb la capacitat de Lamine per crear perill formarien una dupla letal que podria dominar a Europa durant les properes temporades.
Un somni que no serà fàcil de realitzar tenint en compte el sou astronòmic del noruec, que sembla fora de l'abast del Barça. Les dimensions financeres d'aquesta operació serien gairebé inabastables, però Laporta no llença la tovallola. Això sí, per si de cas, la figura de Julián Álvarez també segueix a l'agenda de Deco com una operació més factible.
