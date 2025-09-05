Dani Olmo s'assabenta del que passarà al gener amb el Chelsea i ho celebra
Per a Dani Olmo és una gran notícia a nivell esportiu
Dani Olmo va ser el fitxatge estrella del Barça a l'estiu de 2024 després del fitxatge fallit de Nico Williams. El club català va abonar al Leipzig la quantitat de 55 milions per incorporar el mitjapunta de Terrassa, que tornava al Camp Nou després de molts anys lluny de casa. I la veritat és que, des del primer dia, Olmo ha demostrat ser un jugador ideal per a l'estil de joc culer.
Va començar la temporada de manera fulminant, amb diversos gols en els primers partits, demostrant la seva gran qualitat i talent de talla mundial. Tanmateix, el seu excel·lent rendiment va anar disminuint a mesura que avançava el curs, en gran part, a causa dels seus recurrents problemes físics. També cal destacar que tot el que va passar amb la seva inscripció va acabar afectant negativament la confiança de Dani Olmo.
Actualment, el jugador format a La Masia afronta la seva segona temporada al Barça sota les ordres de Hansi Flick. Dani Olmo vol deixar enrere el tema de les lesions, ja que és plenament conscient que només una gran temporada farà oblidar els mals moments viscuts. Tanmateix, la gran competència en la seva demarcació fa que el '20' no tingui la titularitat assegurada.
Dani Olmo no té el lloc assegurat, però el Chelsea li pot fer un gran favor
Dani Olmo és el preferit de Flick en la demarcació de mitjapunta, però el de Terrassa ha de competir amb jugadors de la talla de Fermín o Raphinha. I, per aquest motiu, segur que celebra el que acabarà passant el proper mes de gener amb el Chelsea. I és que els londinencs volen tornar a intentar el fitxatge de Fermín, el seu màxim rival en la lluita per la titularitat.
El Chelsea ha temptat aquest estiu el mitjapunta andalús i Fermín López ha estat a punt de marxar cap a la Premier. Tot i que l'operació ha acabat frustrant-se a última hora, tot dependrà dels minuts que tingui el '16' en aquest primer tram de la competició. Si l'andalús no queda satisfet amb el seu protagonisme a l'equip, és molt probable que decideixi marxar del Barça.
El Chelsea insistirà al gener
Excepte gir inesperat, el cas Fermín López és molt probable que tingui continuïtat al mercat d'hivern de gener. El Chelsea podria tornar a insistir pel rival nº1 de Dani Olmo. Tot dependrà, en gran mesura, del rol que l'andalús tingui aquests mesos de competició a l'equip.
El Barça ja va deixar clar que estudiaria ofertes per Fermín, però el seu preu mínim quedava establert en 70 milions. Es rumoreja que el jugador no va acabar marxant perquè l'oferta econòmica del Chelsea no superava els 40 milions. Una situació que podria donar un tomb important el proper hivern en funció de variables com la situació econòmica d'ambdós clubs.
