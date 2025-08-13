Pau Cubarsí ya se ha despedido, adiós a otro central: el Liverpool se fija en el Barça

La reciente e inesperada salida de Iñigo Martínez está generando muchas dudas en la parcela defensiva del Barça. El vasco ha sido toda una garantía de solidez en la retaguardia y un baluarte para Hansi Flick. Su marcha es más importante de lo que en un primer momento podría parecer: el equipo pierde solidez atrás, liderazgo en el vestuario y experiencia en el campo.

Iñigo y Pau Cubarsí habían formado una gran dupla en el eje central. La juventud y gran calidad técnica de la joya de La Masía se complementaba perfectamente con la sobriedad y experiencia del central vasco. Ahora, Cubarsí tendrá que habituarse a su nueva pareja de baile, Ronald Araújo.

El central uruguayo ha demostrado más sombras que luces en los últimos meses, pero ha confesado públicamente que está preparado para mostrar su mejor versión. Ronald Araújo desea dar carpetazo a los errores del pasado y demostrar toda la calidad que atesora en sus botas al lado de Pau Cubarsí. Sin embargo, pese a que tiene la titularidad casi garantizada, los rumores acerca de su posible salida no paran de sucederse.

El Liverpool quiere dejar solo a Pau Cubarsí

Pau Cubarsí, que acaba de despedirse de Iñigo Martínez, podría hacerlo también de Ronald Araújo, quien está siento tentado por el Liverpool. Arne Slot ve al uruguayo como la pieza ideal para acompañar a Virgil Van Dijk en el centro de la zaga. De momento, no se ha concretado una oferta en firme, pero el interés existe y la propuesta podría ser muy interesante para todas las partes.

El Barça podría recibir una cantidad importante por el traspaso de Ronald Araújo, pero dejaría demasiado expuesto a Pau Cubarsí. En poco tiempo, el central de La Masía habría visto como sus parejas de baile en el eje central han volado del Camp Nou. El interés del Liverpool por Araújo no es nuevo, pero en esta ocasión, se presenta con más fuerza.

Ronald Araújo gusta al Liverpool, que puede ofrecer mucho dinero

La prioridad inicial en Anfield era Marc Guéhi, pero el Crystal Palace no está por la labor de dar salida a su defensor. La alternativa del Liverpool es clara: si Guéhi no llega, Ronald Araújo debe ser el elegido. El plan de los ingleses pasa por presentar una oferta por 60 millones, cifra que consideran suficiente para seducir al club dirigido por Joan Laporta.

Por su parte, pese a que Ronald Araújo ha demostrado su compromiso con el Barça y ha confesado que quiere quedarse, todo puede pasar. El Liverpool, con su estilo de juego intenso y de exigencia física podría ser un destino ideal para el uruguayo. Araújo destaca por su velocidad, capacidad de anticipación y dominio del juego aéreo, virtudes muy valoradas en Anfield.