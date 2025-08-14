Dani Olmo es posa seriós amb Deco i Joan Laporta: 'Us heu equivocat, és el millor'
Dani Olmo segur que no està gens content amb el que ha passat en les darreres hores
Dani Olmo, mitjapunta del Barça, no només destaca per la seva habilitat amb la pilota, sinó també per la seva àmplia experiència en el futbol europeu. Després de formar-se a La Masia i passar pel Dinamo de Zagreb i el RB Leipzig, Olmo va tornar al FC Barcelona el 2024 a canvi de 55 milions d'euros. La seva adaptació va ser immediata, convertint-se en peça clau de l'equip i formant una societat letal amb Robert Lewandowski
Tanmateix, Dani Olmo és conscient que Lewandowski, als seus 36 anys, es troba a la recta final de la seva carrera. El polonès ho ha donat tot amb la samarreta del Barça i podria estar vivint la seva última temporada a l'elenc culer. Una situació que obliga Deco i Joan Laporta a prendre mesures urgents
Joan Laporta i Deco busquen '9': Dani Olmo coneix el millor
Des de fa mesos, Deco està centrat a complir amb els desitjos de Joan Laporta. El president culer considera que és el moment ideal per començar a buscar un relleu de màxim nivell per a Robert Lewandowski i ha posat diversos noms damunt la taula. Isak, Gyökeres, Julián Álvarez, Haaland, Lookman o Jonathan David són només alguns dels davanters que ha sondejat el Barça
De moment, ni Joan Laporta ni Deco tenen clar per qui apostar. El seu gran desig per a la temporada 26/27 és Julián Álvarez, però la veritat és que hi ha un '9' molt millor, i Dani Olmo el coneix. L'únic problema és que ja no està disponible, ja que acaba de fitxar pel Manchester United: parlem de Benjamin Sesko
Dani Olmo es posa seriós amb Deco i Joan Laporta: "Us heu equivocat, és el millor"
Durant la seva etapa al RB Leipzig, Dani Olmo i Benjamin Sesko van formar una dupla ofensiva temible. L'eslovè, amb la seva alçada i la seva gran mobilitat, complementava perfectament l'estil de joc d'Olmo, que es caracteritza per la seva visió i precisió en les passades. Junts, van contribuir significativament a l'èxit de l'equip a la Bundesliga i en competicions europees
La química entre tots dos jugadors era evident, i Dani Olmo veia en Benjamin Sesko el davanter que el Barça necessitava per al futur. La seva capacitat per associar-se, la seva intel·ligència tàctica i el seu instint golejador el convertien en el candidat perfecte per heretar la responsabilitat ofensiva que recau sobre les espatlles de Lewandowski. Ara, després de fitxar pel Manchester United, Joan Laporta i Deco saben que s'han equivocat: Sesko era l'aposta ideal, però s'han adormit als llorers
Joan Laporta i Deco han apostat per Marcus Rashford
Mentre Benjamin Sesko ha fitxat pel Manchester United, Joan Laporta i Deco han optat per la cessió de Marcus Rashford. Tot i que l'anglès aporta velocitat i versatilitat, no posseeix el perfil de davanter centre que Dani Olmo considerava necessari per substituir Lewandowski
Dani Olmo ha expressat en diverses ocasions la seva opinió sobre la direcció esportiva del club. Considera que l'aposta per Benjamin Sesko era la decisió correcta per assegurar el futur de l'atac del Barça
