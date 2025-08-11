Ni Liverpool ni Tottenham, Rodrygo té un altre equip que pagarà 100M€: 'El fitxen ara'
Rodrygo s'oblida de Liverpool i Tottenham i fitxarà per un altre gran equip en els pròxims dies
El Real Madrid és a poc més d'una setmana de debutar a LaLiga, per això la sortida de Rodrygo comença a ser un tema calent i que necessita solució. Rodrygo no entra en els plans de Xabi Alonso i la idea del Madrid és vendre'l en aquest mercat de fitxatges: el brasiler sortirà i deixarà prop de 100 milions. Liverpool i Tottenham han estat dos dels equips que més s'han interessat en Rodrygo, però finalment el brasiler marxarà del Madrid per fitxar per un altre gran d'Europa.
Rodrygo té moltes ofertes per sortir del Madrid, però finalment s'ha decantat per una que deixarà tothom sorprès. Quan la gran majoria de madridistes consideraven que Rodrygo sortiria per anar al Liverpool o al Tottenham, el davanter carioca ha pres una decisió molt sorprenent: adeu a LaLiga espanyola. Xabi Alonso no compta amb Rodrygo i així l'hi ha transmès en aquestes últimes hores: Florentino Pérez, per la seva banda, vol utilitzar l'extrem per fer diners.
Cal recordar que el Madrid ha invertit molts diners en fitxatges en aquest mercat de fitxatges d'estiu, per això la venda de Rodrygo s'ha convertit en important. Florentino Pérez està disposat a deixar sortir Rodrygo abans de l'inici de la temporada oficial, però ja li ha comunicat que vol que porti una oferta d'uns 100M€, aproximadament. Liverpool i Tottenham estaven interessats en Rodrygo, però no podien arribar a pagar una quantitat que, ara, pagarà un altre gegant d'Europa: 100M€ a punt, volen fer-se amb Rodrygo ara mateix.
Ni Liverpool ni Tottenham, Rodrygo té un altre equip que pagarà 100M€: 'Venda ara'
Xabi Alonso vol anar tancant la plantilla i, per això, necessita que el bo de Rodrygo faci les maletes d'una vegada per totes. Florentino Pérez ha estat molt clar i directe amb un Rodrygo que ha captat el missatge: només sortirà del Madrid si arriba una oferta de 100 milions d'euros de traspàs. El Madrid no compta amb Rodrygo, però tampoc vol malvendre un jugador que té mercat i que té contracte en vigor fins al 2028.
Rodrygo tenia ofertes avançades de Liverpool i Tottenham, però finalment cap d'aquestes dues opcions s'acabarà donant. El Liverpool ha descartat l'arribada de Rodrygo, mentre que el Tottenham treballa en el fitxatge de Savinho, extrem també brasiler, però que en aquest cas juga al Manchester City. Precisament, la sortida de Savinho demostra que Pep Guardiola té un 'as' a la màniga: vol anar amb tot a per Rodrygo i podria ser el seu gran fitxatge d'aquest estiu.
Liverpool i Tottenham s'obliden de Rodrygo, però el jugador del Madrid marxarà igualment a la Premier League
Si res no es torça, Rodrygo està a prop de fitxar pel Manchester City de Pep Guardiola. Guardiola s'ha acomiadat de Savinho, extrem que jugava al Girona i que va fitxar pel City aquest passat estiu, ja que vol comptar amb Rodrygo, que marxarà del Madrid. El millor és que el City, a diferència del Liverpool i Tottenham, sí que s'ha compromès a pagar uns 100 milions per Rodrygo, per això el Madrid somriu.
El Madrid està disposat a acceptar l'oferta del Manchester City, sobretot perquè vol començar a tenir bones relacions amb el club anglès. Cal destacar que el Madrid vol fer-se amb Rodri, migcampista espanyol, per això acostar posicions ara serà clau per al futur més immediat. Rodrygo, per la seva banda, ho té tot fet a nivell de termes personals amb el City: acord tancat, només falta que es completi aquesta nova bomba del mercat de fitxatges estival.
