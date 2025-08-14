Kylian Mbappé insisteix, vol el seu amic al Reial Madrid: 'És el millor del món'
Kylian Mbappé impulsa el fitxatge del seu amic pel Reial Madrid: un nou galàctic en camí cap al club blanc?
Kylian Mbappé, després de la seva arribada al Reial Madrid, s'ha consolidat com una de les figures més influents del vestidor. El seu estatus de líder li atorga la capacitat de suggerir incorporacions que reforcin l'equip. En aquest context, el davanter francès ha mostrat interès a sumar el seu amic i compatriota, William Saliba, a les files del club blanc.
La relació entre Kylian Mbappé i William Saliba es remunta a la seva infància a Bondy, on van compartir escola i primers passos en el futbol. Aquesta amistat, forjada en els seus anys de formació, ha perdurat al llarg del temps i podria influir en la decisió del defensor de l'Arsenal d'unir-se al Reial Madrid. Al Bernabéu l'esperen amb els braços oberts.
Kylian Mbappé recomana William Saliba al Reial Madrid
En un context en què el Reial Madrid busca reforços per al centre de la defensa, el nom de William Saliba sona amb força al Bernabéu. Actualment és un dels millors centrals del món, així que encaixaria perfectament en els plans del club blanc. De fet, seguint la recomanació de Kylian Mbappé, el Madrid ja ha intentat tancar el seu fitxatge aquest mateix estiu.
Segons Transfermarkt, William Saliba està valorat en 80 milions d'euros, un preu elevat per a un defensor, però vàlid si tenim en compte tot el que és capaç d'aportar. Parlem d'un perfil molt semblant a Militao: alt, fort i ràpid, però més jove i sa. En definitiva, seria una incorporació de luxe a l'elenc que gestiona Xabi Alonso.
Tanmateix, tot i els desitjos de Kylian Mbappé i el Reial Madrid, sembla que William Saliba ho té clar. Fa uns dies va afirmar estar negociant la seva renovació amb l'Arsenal. De moment no hi ha res oficial, però la realitat és que el seu traspàs al Bernabéu sembla poc més que impossible en aquests moments.
Ibrahima Konaté, l'alternativa a William Saliba que també agrada a Kylian Mbappé
Davant les dificultats per fitxar William Saliba, el Reial Madrid ha posat la seva atenció en Ibrahima Konaté, defensor del Liverpool. Konaté, el contracte del qual finalitza el 2026, ha rebutjat ofertes de renovació per part del seu actual club, cosa que ha obert la porta a la seva possible sortida.
El Reial Madrid vol seguir una estratègia similar a la utilitzada amb altres fitxatges recents i esperar a l'estiu vinent per incorporar Konaté a cost zero. Kylian Mbappé sap que seria un gran reforç, ja que ha coincidit amb ell a la Selecció Francesa i coneix la seva enorme qualitat.
Més notícies: