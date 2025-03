Pau Cubarsí demana un fitxatge de l'Atlètic per seguir al Barça: 'Seria un somni...'

Pau Cubarsí, defensa central del primer equip del Barça, ja és un dels grans noms del bloc de Flick, que està enamorant mitja Europa amb el seu estil defensiu. Amb només 18 anys, Pau Cubarsí s'ha convertit en un pilar del Barça de Flick i també de la Selecció Espanyola, on no ha dubtat a recordar i demanar fitxatges. Aprofitant l'aturada de seleccions, Pau Cubarsí ha estat molt clar i ha enviat un missatge directe al Barça: si es vol guanyar cal fitxar l'estrella de l'Atleti.

Pau Cubarsí no sol llançar molts titulars o declaracions polèmiques, però en aquesta ocasió no ha dubtat ni un segon a l'hora de demanar un fitxatge per al seu Barça. Joan Laporta ho ha captat i està d'acord, però sap que aconseguir fitxar a l'Atlètic de Madrid del Cholo Simeone serà complicat, sobretot per motius clarament econòmics. Pau Cubarsí, això sí, no ha dubtat: sap que per guanyar i competir amb el Barça, el club culer ha de fitxar un crack de l'Atleti, ja ha demanat el seu fitxatge.

Fa poc més d'un any que ha debutat amb el primer equip, però Pau Cubarsí ja suma gairebé 60 partits amb el primer equip del FC Barcelona. Des del seu debut al camp d'Unionistas a la Copa del Rei, Pau Cubarsí no ha tornat a descansar i ha estat un fix a les alineacions de Xavi i Flick. El defensa català no tira de jerarquia, però no ha dubtat a l'hora de demanar un fitxatge per seguir al Barça molts anys més: l'afició culer l'aplaudeix.

Pau Cubarsí demana un fitxatge de l'Atleti per seguir al Barça: 'Seria un somni...'

El Barça vol que estrelles de la magnitud de Pau Cubarsí continuïn defensant els colors culers durant moltes temporades més. El Barça sap que Pau Cubarsí o Lamine Yamal són joves, però també reconeix que són figures extremadament competitives, per la qual cosa busquen que la plantilla sigui completa i amb caràcter. Un caràcter que, precisament, Pau Cubarsí ha demostrat també davant dels micròfons: aprofita l'aturada per demanar un fitxatge de l'Atleti al Barça.

Pau Cubarsí es troba immers en la concentració de la Selecció Espanyola de Luis de la Fuente, que jugarà els quarts de final de la Nations League contra els Països Baixos. Ha estat en aquesta concentració on Pau Cubarsí s'ha obert en canal als micròfons de la 'COPE'. Amb Juanma Castaño, Pau Cubarsí no ha dubtat a l'hora de demanar un fitxatge: deixaria l'Atleti per unir-se al Barça de Hansi Flick.

Pau Cubarsí també s'ha pronunciat sobre altres aspectes, però el que més ha destacat va vinculat al famós mercat de fitxatges. El defensa central del Barça ha estat preguntat per algun jugador que li agradaria que fitxés pel Barça. La resposta de Pau Cubarsí ha estat clara i directa: Julián Álvarez, davanter centre argentí de l'Atlètic de Madrid.

La resposta de Pau Cubarsí, vinculada al jugador de l'Atleti, no és per res casualitat. Al Barça agrada molt Julián Álvarez i la secretaria tècnica està estudiant possibles ofertes per convèncer a la 'araña', que està brillant sota la tutela de Simeone. Cubarsí ja ha deixat anar el primer 'caramel': el Barça segueix la pista d'Álvarez, que és culer i que veuria amb bons ulls fitxar pel Barça en els pròxims anys.