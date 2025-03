El Barça busca encarar el parèntesi de seleccions d'una forma estratègica: el club que lidera Laporta vol començar a treballar en el mercat de fitxatges i ja hi ha un repte. Aquest passa per tancar el fitxatge del nou Gavi en versió 'low-cost', que arribaria per reforçar el bloc de Flick i que rebutjaria propostes de clubs com PSG o Chelsea. Durant aquest parèntesi de seleccions, que durarà uns 14 dies, el Barça avançarà feina en matèria de fitxatges: Deco també ho confirma, es vol fitxar el nou Gavi en versió 'low-cost'.

El Barça es reuneix amb el Gavi 'low-cost' perquè s'uneixi al projecte de Hansi Flick: "Compte amb el Chelsea i amb el PSG..."

Oficial, el Barça negocia el fitxatge del nou Gavi 'low-cost', adeu a Chelsea i PSG

Aquest jugador no és altre que Quim Junyent, canterà del Barça i integrant del Juvenil A que acaba de guanyar la Copa del Rei. Junyent té contracte amb el Barça, però el club vol activar-se per tancar la seva renovació, que passaria per un any al filial abans de fer el salt al primer equip. Junyent, per la seva banda, té ofertes informals de clubs com Chelsea o PSG, però només pensa en triomfar al Barça: el fitxatge del nou Gavi va per bon camí.