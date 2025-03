Oficial, no jugarà més amb el Barça: Aitana Bonmatí lamenta la seva lesió, KO

El Barça Femení ha rebut una de les pitjors notícies possibles en plena recta final de la temporada. La migcampista portuguesa Kika Nazareth, fitxatge estrella de l'equip blaugrana per a aquesta campanya, es perd el que queda de temporada després de patir una greu lesió.

El diagnòstic mèdic és clar: trencament del lligament lateral intern del turmell esquerre, la qual cosa requerirà cirurgia i una llarga rehabilitació. Aquest revés arriba en un moment clau, on el Barça Femení necessita totes les seves forces per afrontar els reptes que queden.

Una lesió inesperada

Dimecres, a les semifinals de la Copa de la Reina, Kika Nazareth va patir un fort cop al turmell esquerre. La jugadora es va desplomar al terreny de joc i va ser atesa ràpidament pel personal mèdic. Després de les proves, es va confirmar un trencament del lligament lateral intern, que l'aparta del partit i dels camps per un temps considerable.

La intervenció quirúrgica i la recuperació

Kika Nazareth serà operada aquesta setmana per tractar el trencament del lligament. El procés quirúrgic és necessari per garantir la seva recuperació, però la lesió requereix una rehabilitació extensa. Amb tan sols 22 anys, la jugadora s'enfronta a un dels majors desafiaments de la seva carrera.

L'operació i posterior rehabilitació faran que es perdi la resta de la temporada, un cop dur tant per a ella com per a l'equip. Les possibilitats que Nazareth torni abans de finals de temporada són nul·les, per la qual cosa no tornarà al camp fins a la pròxima campanya.

L'impacte per al Barça Femení

La baixa de Kika Nazareth no només és un revés personal per a la jugadora, sinó també un desafiament per al Barça. La migcampista era una de les incorporacions més esperades i formava un gran tàndem amb Aitana Bonmatí, Hansen i Pajor.

Fitxada l'estiu passat després d'un acord amb el Benfica, la jugadora havia demostrat ser clau al centre del camp. La seva desaparició de l'alineació planteja preguntes sobre com Pere Romeu ajustarà el seu joc i qui ocuparà el seu lloc.

Malgrat aquest revés, l'equip continua sent un dels més forts d'Europa. Amb jugadores com Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Mapi León i Patri Guijarro, el Barça té qualitat de sobra per continuar el seu camí en totes les competicions. La plantilla haurà d'adaptar-se a l'absència de Nazareth, i el cos tècnic buscarà noves solucions per mantenir la competitivitat.