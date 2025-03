Pau Cubarsí, defensa central del primer equipo del Barça, ya es uno de los grandes nombres del bloque de Flick, que está enamorando a media Europa con su estilo defensivo. Con solo 18 años, Pau Cubarsí se ha convertido en un pilar del Barça de Flick y también de la Selección Española, donde no ha dudado en recordar y pedir fichajes. Aprovechando el parón de selecciones, Pau Cubarsí ha sido muy claro y ha enviado un mensaje directo al Barça: si se quiere ganar hace falta fichar a la estrella del Atleti.

Pau Cubarsí no suele lanzar muchos titulares o declaraciones polémicas, pero en esta ocasión no ha dudado ni un segundo a la hora de pedir un fichaje para su Barça. Joan Laporta lo ha captado y está de acuerdo, pero sabe que conseguir fichar en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone será complicado, sobre todo por motivos claramente económicos. Pau Cubarsí, eso sí, no ha dudado: sabe que para ganar y competir con el Barça, el club culer debe fichar a un crack del Atleti, ya ha pedido su fichaje.

Apenas hace un poco más de un año que ha debutado con el primer equipo, pero Pau Cubarsí ya suma casi 60 partidos con el primer equipo del FC Barcelona. Desde su debut en el campo de Unionistas en Copa del Rey, Pau Cubarsí no ha vuelto a descansar y ha sido un fijo en las alineaciones de Xavi y Flick. El defensa catalán no tira de jerarquía, pero no ha dudado a la hora de pedir un fichaje para seguir en el Barça muchos años más: la afición culer lo aplaude.

Pau Cubarsí pide un fichaje del Atleti para seguir en el Barça: 'Sería un sueño...'

El Barça quiere que estrellas de la magnitud de Pau Cubarsí sigan defendiendo los colores culers durante muchas temporadas más. El Barça sabe que Pau Cubarsí o Lamine Yamal son jóvenes, pero también reconoce que son figuras extremadamente competitivas, por lo que buscan que la plantilla sea completa y con carácter. Un carácter que, precisamente, Pau Cubarsí ha demostrado también delante de los micrófonos: aprovecha el parón para pedir un fichaje del Atleti al Barça.

Pau Cubarsí se encuentra inmerso en la concentración de la Selección Española de Luis de la Fuente, que jugará los cuartos de final de la Nations League contra los Países Bajos. Ha sido en esta concentración donde Pau Cubarsí se ha abierto en canal en los micrófonos de la 'COPE'. Con Juanma Castaño, Pau Cubarsí no ha dudado a la hora de pedir un fichaje: dejaría el Atleti para unirse al Barça de Hansi Flick.

Pau Cubarsí también se ha pronunciado sobre otros aspectos, pero el que más ha destacado va vinculado al famoso mercado de fichajes. El defensa central del Barça ha sido preguntado por algun jugador que le gustaría que fichase por el Barça. La respuesta de Pau Cubarsí ha sido clara y directa: Julián Álvarez, delantero centro argentino del Atlético de Madrid.

La respuesta de Pau Cubarsí, vinculada al jugador del Atleti, no es para nada casualidad. En el Barça gusta mucho Julián Álvarez y la secretaría técnica está estudiando posibles ofertas para convencer a la 'araña', que está brillando bajo la tutela de Simeone. Cubarsí ya ha soltado el primer 'caramelito': el Barça sigue la pista de Álvarez, que es culer y que vería con buenos ojos fichar por el Barça en los próximos años.