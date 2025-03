Es diu adeu a Xabi Alonso i apunta al Barça: la seva arribada deixa KO a Héctor Fort

La direcció esportiva del Barça segueix amb la seva feina per millorar al màxim la plantilla de cara al pròxim curs. Els objectius de Deco són clars i reforçar els laterals és una prioritat manifesta per dotar la plantilla d'una major competitivitat. Els rumors feien preveure que el club català busca reforços per a ambdues bandes, però la renovació de Gerard Martín al costat esquerre fa que no sigui així.

L'ex del Cornellà s'ha assentat a la primera plantilla, i paulatinament, amb les seves bones actuacions, s'ha guanyat la confiança de Hansi Flick. Tanmateix, en la banda dreta tot és diferent: el protagonisme de Héctor Fort és completament marginal. El lateral de La Masia ha comptat amb molt pocs minuts, obligant a Jules Koundé a jugar-ho pràcticament tot.

En aquest sentit, Deco ha seguit de prop una sèrie de jugadors que podrien ajudar a Koundé en el lateral dret. Té diversos candidats, però pren força el nom d'un crack del Bayer Leverkusen que està realitzant grans actuacions i que està sent seguit per diversos clubs europeus. Parlem de Jeremie Frimpong, el preferit de Xabi Alonso.

Jeremie Frimpong interessa a Barça i Real Madrid

El lateral del Bayer Leverkusen ha deixat clar que està capacitat per fer el salt a un gran equip: Barça i Real Madrid el comparteixen com a objectiu. Tots dos necessiten reforçar el costat dret de la seva defensa i Jeremie Frimpong es converteix en una opció molt interessant. A més, la seva clàusula de 40M€ fa que el seu fitxatge sigui una gran oportunitat de mercat, així que els dos gegants de LaLiga pugnaran per fer-se amb els seus serveis.

Jeremie Frimpong ha estat una peça important per a Xabi Alonso en les últimes temporades, la seva contribució va resultar fonamental per a la consecució de la Bundesliga. Amb només 24 anys s'ha consolidat com un dels millors d'Europa en la seva posició i sembla estar determinat a canviar d'aires. En aquest sentit, el perfil de Frimpong encaixa perfectament en la idea de carriler que vol Hansi Flick.

Jeremie Frimpong, un esperit lliure en atac

El pupil de Xabi Alonso ha disputat 40 partits marcant 4 gols i repartint 11 assistències, mentre que l'any passat va acabar amb 14 gols i 10 passades de gol. Xifres realment impressionants i que serien de gran ajuda per al Barça. Frimpong és un lateral que es caracteritza per la seva velocitat, el seu gran desplegament ofensiu i la seva capacitat per crear perill, just el contrari de Koundé.

A més, la polivalència de Jeremie Frimpong també agrada a Hansi Flick, atès que és un lateral que pot actuar en les dues bandes. És un dels intocables en el conjunt entrenat per Xabi Alonso que comença a resignar-se davant el fet de la seva possible sortida del club. Frimpong es pot convertir en un dels protagonistes del pròxim mercat estival a LaLiga.