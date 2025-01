Pau Cubarsí va a buscar Ronald Araújo per dir-li a la cara: 'Per culpa teva...'

Pau Cubarsí s'ha convertit en un dels joves talents més destacats del món. La seva maduresa en defensa i capacitat per assumir responsabilitats han impressionat a Hansi Flick, qui el considera indiscutible en l'esquema culé. Tot i això, els recents moviments al club han generat certes tensions entre els centrals de l'equip.

En les últimes setmanes, la situació de Ronald Araújo semblava definida. El central uruguaià va estar molt a prop de sortir al Juventus, cosa que hauria obert la porta a noves incorporacions en defensa. No obstant això, després de meditar el seu futur i rebre el suport de la directiva i de Flick, Araújo ha decidit quedar-se al Barça, provocant un gir inesperat en la planificació esportiva.

La continuïtat de Ronald Araújo canvia els plans del Barça

Amb Cubarsí assentat en l'onze inicial, i amb Ronald Araújo sense renovar, la directiva del FC Barcelona fa molts mesos que parla amb un consolidat defensor per valorar la seva incorporació. En concret, des que Flick es va fer càrrec de l'equip, Laporta i Deco han intentat complir amb els seus desitjos. El tècnic alemany havia demanat reforçar la defensa en cas que Araújo marxés, però ara no serà necessari.

I és que després de la decisió de Ronald Araújo, el Barça compta amb 4 defenses de primer nivell per a la pròxima temporada. Pau Cubarsí serà el titular, Íñigo Martínez renovarà aviat, i Andreas Christensen o Eric García ocuparan el lloc de quart central. Un escenari que obliga la directiva culé a cancel·lar un fitxatge que ja estava pràcticament tancat.

Pau Cubarsí li diu a Ronald Araújo: "Per culpa teva no vindrà"

Un dels noms que estava lligat per reforçar la defensa del Barça era el de Jonathan Tah, del Bayer Leverkusen. No obstant això, la continuïtat de Ronald Araújo ha deixat en l'aire la seva arribada al Barça, ja que Flick no pot garantir-li el protagonisme que l'alemany busca. Pau Cubarsí, en to de broma, ja li ho ha fet saber al seu company de fatigues al centre de la defensa culé.

Jonathan Tah, un central amb experiència i qualitat contrastada, era vist com una solució ideal per enfortir la defensa catalana. No obstant això, la permanència de Ronald Araújo i la consolidació de Pau Cubarsí han reduït significativament les possibilitats de Tah de tenir un paper important en l'equip.

El central alemany, conscient d'aquesta situació, hauria decidit fer marxa enrere en les negociacions amb el Barça. La seva prioritat és trobar un projecte on pugui ser protagonista, cosa que l'actual context de l'equip no li garanteix.

Qui ha de ser titular?

La competència en la defensa del Barça s'ha intensificat amb la continuïtat d'Araújo. A més de Pau Cubarsí, altres noms com Andreas Christensen i Íñigo Martínez també competeixen per minuts. Aquesta situació representa un repte per a Hansi Flick, qui ha de gestionar la plantilla per mantenir l'equilibri i satisfer les expectatives de tots els seus jugadors.

La decisió de Ronald Araújo de quedar-se ha marcat un abans i un després en la planificació del club català. Encara que Jonathan Tah no arribarà, el Barça pot comptar amb un eix defensiu sòlid gràcies al prometedor futur de Pau Cubarsí. Per a Flick, el desafiament serà convertir aquesta competitivitat en un punt fort que impulsi l'equip en les competicions més exigents.