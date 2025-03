Confirmat, només vol anar al Barça: Hansi Flick té l'última paraula, fitxatge TOP

Hansi Flick és un dels entrenadors millor valorats en el futbol actual i el Barça té la sort de poder comptar amb ell. Les altes esferes del club tenien clar que el successor de Xavi Hernández seria l'ex del Bayern. De fet, el seu nom ja sonava molt abans que l'egarenc marxés a finals de la temporada passada.

El Barça està fent una gran temporada i està lluitant per tots els títols possibles, havent guanyat ja la Supercopa. Hansi Flick és el culpable d'això, ja que sap qui ha de jugar a cada lloc. Però ara ha de prendre una decisió que podria ser clau en el futur de l'entitat i que no és gens senzilla.

El Barça de Hansi Flick fa por

Hansi Flick no té por de fer el que creu que és millor per al club i ja s'ha vist al llarg d'aquests últims mesos. A priori, Iñaki Peña havia de substituir Ter Stegen, però l'entrenador va creure que Szczesny ho faria millor. Finalment, s'ha acabat veient que tenia raó i la porteria del Barça és molt difícil de batre.

En la defensa, Hansi Flick ha tingut clar que Íñigo Martínez anava per davant de Ronald Araújo, qui en principi era titular. Al mig del camp hi ha una lluita constant i el tècnic alemany va donant minuts a qui més ho mereix. Els seus moviments deixen clar que no permet que ningú li digui com dirigir el seu equip.

En gran mesura, podríem afirmar que l'èxit del Barça aquest any és gràcies a Hansi Flick. Casualment, un dels futbolistes més desitjats d'Europa vol jugar a la Ciutat Comtal i l'alemany serà qui prengui la decisió final. Si es decanta per incorporar el crack del qual estem parlant, Raphinha perdria protagonisme.

Mohamed Salah s'ofereix al Barça

El contracte de Mohamed Salah amb el Liverpool venç aquest mateix estiu i el davanter ha afirmat que aquest serà el seu últim any. Diverses fonts afirmen que l'egipci vol militar sota les ordres de Hansi Flick, que és qui prendrà la decisió. En el que porta de temporada (43 partits), Salah ha anotat 32 gols i ha repartit 22 assistències.

Mohamed Salah i Raphinha estan competint directament per la Pilota d'Or, ja que el brasiler porta 27 gols i 20 assistències. Amb números molt semblants, tan sols els títols que aconsegueixi un o altre marcaran qui guanya el màxim guardó individual. Tot apunta que Hansi Flick no vol el del Liverpool, però no ho sabrem fins al pròxim mercat de fitxatges.