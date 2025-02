El Barça està en línia ascendent i, com era d'esperar, vol assegurar-se la continuïtat de l'entrenador alemany, Hansi Flick, que pensa en seure a negociar la seva renovació amb el club. Per intentar satisfer Hansi Flick, el Barça li està posant tot tipus de facilitats que, d'entrada, no es van poder donar per motius, sobretot, econòmics. La situació financera del club s'ha sanejat i, per tant, el Barça ha confirmat el fitxatge més desitjat per Hansi Flick: arriba en aquests pròxims dies, ja és oficial.

El Barça feia algunes setmanes que deixava entreveure que Hansi Flick és l'home ideal per liderar el nou projecte culer i la satisfacció dins del club és màxima: se'l vol renovar. Perquè Hansi Flick estigui encara més content al Barça, el club culer s'ha proposat reforçar el seu staff tècnic amb un fitxatge que ja ha estat totalment confirmat. El Barça espera fer-ho oficial a gran escala en aquestes pròximes setmanes, ja que l'acord està tancat i Hansi Flick ja ho sap: el seu fitxatge més desitjat ja està tancat.

Hansi Flick, entrenador alemany del Barça, ha canviat la cara al club català i s'ha convertit en el líder absolut d'un projecte que ha posat velocitat de creuer. Hansi Flick ha sorprès fins i tot al més optimista i el Barça, sense gairebé despesa durant el mercat de fitxatges, s'ha convertit en un seriós candidat a guanyar tots els títols. Ara, per si no fos suficient la il·lusió generada, Flick ja sap que podrà comptar amb una nova eina tècnica i tàctica: el fitxatge està confirmat, el Barça ho fa oficial.

Oficial, torna al Barça! Hansi Flick ja té el fitxatge que tant volia, 3M€

Hansi Flick va aterrar a Can Barça quan el club travessava un moment peculiar a nivell esportiu i econòmic. Com era d'esperar, Hansi Flick va haver de començar a treballar amb unes eines una mica menys desenvolupades que en altres clubs, però el Barça li va prometre unes millores que han arribat. I és que, segons ha pogut confirmar 'e-Notícies', el Barça està molt a prop de fer oficial el retorn d'un dels grans històrics del Barça: oficial més aviat que tard.

Fem referència a l'exfutbolista del Barça, entre altres conjunts, Thiago Alcántara, qui ja va formar part del cos tècnic de Hansi Flick durant la pretemporada de l'equip disputada als Estats Units. Hansi Flick va valorar molt positivament les 'pràctiques' de Thiago Alcántara i va insistir molt perquè el Barça el fitxés i, per tant, l'incorporés al seu staff tècnic.

Ara aquesta petició s'ha fet del tot realitat: Thiago Alcántara, el fitxatge més desitjat per Hansi Flick, tornarà al Barça per incorporar-se a la disciplina tècnica del bloc culer. Thiago Alcántara va haver de declinar una proposta del Barça per un tema burocràtic que ja s'ha resolt i, per tant, ara ja pot signar la seva nova vinculació amb el club.