Pedri, migcampista canari del Barça, està en un gran estat de forma i, per a molts i moltes, ja és el millor migcampista del món actualment. El de Tegueste, que fa un parell de setmanes va renovar el seu contracte amb el Barça fins al 2029, va quallar un excel·lent partit contra el Sevilla, però també va brillar fora de la gespa. De fet, Pedri va protagonitzar un gest que va deixar flipant als presents: ningú esperava el que va fer el canari, que continua sent vital i molt important per a Hansi Flick.

Els números de Pedri indiquen que el tinerfenc està vivint la seva millor temporada com a jugador del Barça: contra el Sevilla va encertar el 86% de les passades i va repartir una nova assistència. Per a Flick, Pedri ja és un dels millors migcampistes del món, per no dir que és el millor. Malgrat els seus bons números, Pedri no s'allunya dels seus grans objectius com a futbolista: guanyar títols amb el Barça i ajudar que l'equip balli al seu ritme.

Pedri no només va ser brillant al terreny de joc del Ramón Sánchez-Pizjuán, també va estar espectacular després del partit, on va deixar un detall d'autèntic crac futbolístic i, sobretot, humà. Ningú donava crèdit quan va succeir, però Pedri va demostrar que, una vegada més, la màgia existeix i que és per genis com ell que la gent paga una entrada. El Barça continua en línia ascendent i ja està a només dos punts del líder de LaLiga EA Sports, el Real Madrid, que aquest cap de setmana va empatar contra l'Atleti.

Ningú esperava el que va fer Pedri després del Sevilla-Barça: 'La gent flipava molt...'

Pedri va ser nomenat millor jugador del partit contra el Sevilla i, com era d'esperar, va protagonitzar diverses de les entrevistes després de l'encontre de lliga que el Barça va saldar amb golejada (1-4). Pedri va parlar sobre diversos temes, però va ser contundent a l'hora de valorar els seus números com a migcampista i, especialment, l'actuació arbitral d'Hernández Hernández, assistit per Del Cerro Grande. Sobre el primer aspecte, el canari va apuntar que "no es fixa en els seus números" i va assenyalar que, el que realment li importa, "és que el Barça continuï sumant i guanyant".

Pedri va ser igual de contundent a l'hora de valorar l'actuació arbitral, molt polèmica i amb diverses accions resoltes de manera sorprenent. Pedri no es va voler mullar en excés, però sí que va deixar clar que en anteriors partits "havia patit entrades de vermella que no havien estat castigades de la mateixa manera".

Després d'atendre els mitjans de comunicació, Pedri va sortir de les instal·lacions del Ramón Sánchez-Pizjuán i ho va fer deixant una imatge inèdita que va deixar flipant als presents. El migcampista canari va sortir del vestidor carregant amb la maleta de tovalloles que el Barça va usar per al partit contra el Sevilla, cosa que no és gens habitual en els futbolistes.

La imatge es va fer viral i ràpidament va córrer per les archiconegudes xarxes socials, que van esclatar amb elogis de tot tipus cap a Pedri. El Barça té ara tres dies lliures, ja que el pròxim partit serà el dilluns 17 de febrer contra el Rayo Vallecano (21 h) a Montjuïc.