Mapi León explica la veritat del que va succeir i ho deixa molt clar: 'En cap moment...'

El derbi entre Espanyol i Barça Femení va ser intens i va deixar una polèmica que va posar Mapi León en el focus. Una jugada en què la futbolista blaugrana es va enfrontar a Daniela Caracas ha generat un enorme debat a les xarxes socials i mitjans de comunicació.

Les imatges de l'encontre han estat analitzades minuciosament, i en elles s'observa un forcejament entre ambdues jugadores. No obstant això, el que més ha cridat l'atenció és el que suposadament va fer i dir Mapi León en aquell moment.

Les imatges i la denúncia de l'Espanyol

En una jugada, Mapi León va empènyer Daniela Caracas. No obstant això, el que més ha generat debat és el que suposadament va ocórrer després.

A les xarxes s'ha difós que la defensa del Barça li va tocar les parts íntimes a la seva rival i li va preguntar: “Tens picha?”. No obstant això, les imatges no són del tot clares, per la qual cosa el debat segueix obert.

Davant la situació, l'Espanyol va decidir denunciar l'acció, argumentant que no es pot permetre aquest tipus de comportaments en el futbol professional. Després de la denúncia del club blanc-i-blau, la pressió va augmentar i s'esperaven declaracions per part del Barça i de la pròpia jugadora.

La resposta de Mapi León

Hores després que la polèmica esclatés, tant el Barça com Mapi León van donar la seva versió dels fets. La jugadora va negar completament que hagués fet res inapropiat.

“En cap moment vaig vulnerar, ni vaig tenir intenció de vulnerar la intimitat de la meva companya de professió Daniela Caracas”, va declarar Mapi León.

A més, va desmentir les paraules que se li atribueixen. Segons la jugadora blaugrana, en cap moment va dir la frase “Tens picha?”, sinó que simplement va preguntar: “Què et passa?”. També va deixar clar que en cap moment hi va haver un tocament inapropiat ni cap intenció de fer-ho.

Opinions dividides

El cas ha generat molt debat. Hi ha qui creu que el que ha passat ha estat tret de context i que no es pot acusar Mapi León sense proves clares. Altres, en canvi, pensen que aquest tipus de gestos no poden permetre's en el futbol i que s'han d'investigar a fons.

El cert és que el tema segueix obert i caldrà veure si hi ha més conseqüències. Per ara, Mapi León ha estat ferma en la seva defensa i ha deixat clar que no va tenir cap mala intenció.