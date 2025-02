Aitana Bonmatí i Pere Romeu aplaudeixen la decisió de Salma Paralluelo: 'El Madrid...'

El Barça Femení no deixa escapar a les millors jugadores. Sempre troba talent, fitxa la jugadora i la fa brillar. En els últims anys, l'equip ha sumat noms importants, les últimes han estat la portuguesa Kika Nazareth i la polonesa Ewa Pajor.

Ewa Pajor és un dels millors fitxatges i actualment és la màxima golejadora de la Lliga F. I si la juntes amb Aitana, Alexia, Hansen o Mapi es forma un equip imbatible.

Però hi ha un nom que passa desapercebut i que brilla amb llum pròpia: Salma Paralluelo. Una futbolista especial, diferent. Que no sempre va tenir clar el seu camí i no li va ser fàcil.

Entre l'atletisme i el futbol

Abans de ser una estrella del Barça Femení, Salma era una promesa de l'atletisme. Va arribar a ser campiona d'Espanya en diverses proves, fins i tot va competir en campionats internacionals. No obstant això, el futbol li apassionava i va ser el 2022 quan el Barça la va fitxar, Salma va haver de deixar l'atletisme i apostar-ho tot a la pilota.

Des de llavors, el seu creixement ha estat brutal. Potència, velocitat, gol, esforç i talent, té tot el necessari per brillar. Salma Paralluelo és una peça clau en l'esquema de l'equip i també en la selecció.

El Madrid també va voler a Salma Paralluelo

El Real Madrid també va intentar fitxar a Salma Paralluelo, i no només una vegada. El club blanc la veia com un fitxatge estratègic, una jugadora amb un futur enorme.

El Real Madrid vol arribar al més alt i per això necessita a jugadores de qualitat, com Salma. El seu fitxatge no va arribar perquè la futbolista ho tenia clar: el seu lloc estava a Barcelona.

Ara Florentino Pérez es penedeix de no haver aconseguit el seu fitxatge i observa com brilla al Barça. La futbolista ja li ha marcat més d'un gol al Real Madrid. I és que Salma Paralluelo va encertar a l'hora de triar l'equip blaugrana.

Un gran futur per davant

L'entrenador, Pere Romeu, s'alegra de la decisió presa. En més d'una ocasió el míster ha destacat el seu talent i creixement en l'equip. El seu talent ha potenciat al Barça i la futbolista ha trobat el seu lloc.

Salma Paralluelo continua creixent. Cada partit deixa detalls de la seva qualitat, de la seva potència, de la seva ambició. I el millor és que només té 20 anys i el seu sostre encara està lluny.

El Madrid ho va intentar, sí. Però el Barça va guanyar aquesta batalla. I amb Salma a l'equip, continua construint un projecte imparable.