Deco encerta, Joan Laporta aplaudeix: intercanvi i pluja de milions per al Barça

Deco està realitzant una tasca encomiable al capdavant de la direcció esportiva del Barça. Ha aconseguit maximitzar els resultats obtinguts en un període d'inestabilitat financera i Joan Laporta, president del club, està molt satisfet amb la seva feina. Va ser precisament, Laporta, qui va introduir el lusità en l'organigrama de l'entitat catalana per dotar d'experiència i coneixements futbolístics la cúpula culer.

El passat estiu, després de moltes reunions, Deco i Joan Laporta van acordar l'arribada de Hansi Flick, però també la incorporació de Dani Olmo a canvi de 60 milions. I, de moment, ambdues operacions estan sortint a demanar de boca. D'una banda, el nou entrenador ha revitalitzat el vestidor aportant les seves idees, mentre que el '20' desprèn qualitat en cadascuna de les seves aparicions.

Ningú pot dubtar que el tàndem format per Deco i Joan Laporta seguirà donant moltes alegries a l'afició culer amb les seves decisions. El seu historial és realment encoratjador i, per si no fos prou, el seu pla per al proper estiu té molt bona pinta. I és que el club català podria tancar un intercanvi realment beneficiós a nivell esportiu i econòmic.

Deco proposa, Joan Laporta accepta

El nou objectiu de Joan Laporta passa per la renovació dels pesos pesants del vestidor culer. En aquest sentit, Deco, conscient de les situacions contractuals de cadascun dels jugadors, ja s'ha posat mans a l'obra. Pedri, Gerard Martín, Gavi i Ronald Araújo ja han renovat; Lamine Yamal i Cubarsí ho faran pròximament.

No obstant això, malgrat aquestes renovacions, Deco també treballa en el mercat de fitxatges. I, en aquest sentit, el primer traspàs per a la pròxima temporada ja està confirmat: arribarà al Camp Nou a l'estiu, i gratis. Parlem de Jonathan Tah, central del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que ja ha avisat que sortirà d'Alemanya a final de temporada.

Jonathan Tah ve, Deco i Joan Laporta responen: se'n va

Deco es va reunir amb Jonathan Tah a principis del mes de gener per tancar els serrells del seu nou contracte amb el FC Barcelona. Segons van informar diverses fonts, l'acord és total, i només falta que es faci oficial. Flick ha demanat al defensa alemany, cosa que deixa Ronald Araújo a la rampa de sortida.

Sí, perquè malgrat la seva recent renovació, Deco es va assegurar que Ronald Araújo no seria un problema per al FC Barcelona. Per això, pensant en l'arribada de Jonathan Tah, va reduir la seva clàusula de rescissió fins als 65 milions. Xifra que provocarà les trucades d'equips com l'Arsenal o la Juventus.

Joan Laporta, després de parlar amb Deco, aplaudeix la seva estratègia. D'una banda, Jonathan Tah arribarà al Camp Nou completament gratis per donar rendiment immediat a les ordres de Flick. Mentre que, d'altra banda, el preu de Ronald Araújo convida a rebre ofertes, cosa que permetria forçar la seva sortida per sanejar els comptes sense perdre ni un bri de competitivitat.