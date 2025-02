Premi, Flick dona una sorpresa a la plantilla després de guanyar al Sevilla: 'Mer...'

Hansi Flick, amb la seva ètica de treball i constància, s'ha convertit en el millor fitxatge dels últims anys per al Barça. L'alemany va arribar amb l'esperança de fer que el vestidor ressorgís pel que fa a termes esportius i ho ha aconseguit. Gràcies als seus mètodes innovadors, els de la Ciutat Comtal tornen a ser temuts arreu de tot el continent.

De fet, diversos entrenadors com Simeone han afirmat que el Barça és un dels millors conjunts del moment. Ahir, els de Hansi Flick van jugar un gran partit davant el Sevilla i el resultat, una altra vegada, va ser satisfactori. Sent conscient del treball dur dels seus jugadors, Flick ha pres una decisió de cara a aquesta setmana.

La decisió de Hansi Flick

Abans de conèixer Hansi Flick, l'afició del Barça pensava que era un home seriós i que només pensava en la feina. Encara que el primer és cert, la realitat és que es preocupa pels seus futbolistes i ens ha deixat diverses imatges entranyables juntament amb "els seus nois". En diverses ocasions, s'ha vist com els presta atenció i es para a parlar amb ells de manera detinguda per escoltar-los.

Amb la destitució de Xavi a finals de la temporada passada, la directiva volia incorporar algú que estigués disposat a adaptar-se a la situació del club català. Hansi Flick, coneixedor de les limitacions econòmiques del Barça, va acceptar el càrrec i es va posar mans a l'obra. Els aficionats tenien l'esperança que el dirigent arreglés el que ell no havia trencat, i així ha estat.

Encara que s'han perdut molts punts en lliga que no s'havien de perdre, el Barça està sent dels millors equips d'Europa. Ahir, els de Hansi Flick es van enfrontar al Sevilla al Sánchez-Pizjuán i van acabar emportant-se la victòria per 1-4. Tenint en compte que no tornen a jugar fins al pròxim dilluns dia 17 de febrer, Flick ha decidit que donarà 3 dies lliures.

Hansi Flick regala dies lliures

Avui, demà i demà passat, els futbolistes del Barça podran descansar i reposar energies, una cosa que és "merescuda". Entre els partits de Champions i de lliga, els futbolistes estan sotmesos a una sobrecàrrega de partits. De fet, la quantitat de lesions que hi ha en el futbol professional és justament per això; l'excés de partits és un factor negatiu.

Diversos professionals s'han queixat del calendari atapeït i s'ha arribat a parlar fins i tot de vagues. Per sort, el Barça té una setmana sense partits i els culers tenen 3 dies per descansar. Així ho ha decidit Hansi Flick, qui volia premiar els seus després d'unes setmanes molt intenses.