Sorpresa per a Soto Grado després del Madrid-Atleti, el CTA respon: 'Has pres...'

Dissabte, a l'Estadi Santiago Bernabéu, es va disputar el derbi madrileny entre Real Madrid i Atleti. Els dos equips de la capital, en lluita directa pel lideratge de La Liga, van arribar al partit amb la il·lusió d'emportar-se els tres punts i dormir al més alt. No obstant això, després de 90 minuts molt intensos i amb molta polèmica després de diverses decisions de Soto Grado i el VAR, l'encontre va acabar en empat.

El repartiment de punts no beneficia ni al Madrid ni a l'Atleti, però tampoc els perjudica, i més després de la victòria del FC Barcelona ahir a la nit davant el Sevilla. Ara mateix, els tres primers classificats es troben a una distància de dos punts, així que tot pot passar. Això sí, la situació classificatòria podria ser molt diferent de no ser pel penal comès per Tchouaméni que va assenyalar Soto Grado després de rebre l'avís del VAR.

Soto Grado, protagonista

El Madrid-Atleti arribava marcat per la polèmica dels últims dies. El que va succeir a Cornellà amb Mbappé, així com el posterior comunicat del club blanc en contra del criticat sistema arbitral, van posar al centre d'atenció a Soto Grado. El col·legiat nascut a Àvila fa ja 44 anys tenia la difícil missió de controlar un partit d'alt voltatge i no va passar desapercebut.

A la primera meitat, encara amb el resultat de 0-0 al marcador, Tchouaméni va trepitjar lleument Samu Lino, que va caure dins de l'àrea. En un primer instant, Soto Grado no va assenyalar penal, però pocs segons després, el VAR li va informar que havia de revisar la jugada. Després de fer-ho, el col·legiat basc va assenyalar la pena màxima per a l'enfadament del públic present al Bernabéu, que no donava crèdit a la decisió.

El CTA opina sobre l'actuació de Soto Grado

Per a molts aficionats del Real Madrid, l'acció de Tchouaméni no pot ser suficient per cobrar penal. És per això que Soto Grado va ser el centre de les crítiques després del partit. Ara bé, per als seus superiors al CTA, la seva actuació va ser senzillament impecable i així li ho han fet saber.

En concret, el Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA), segons la informació publicada a Mundo Deportivo, li va fer saber a Soto Grado que el seu rendiment en el derbi "no admet discussió". En concret, li han confirmat que "el que has fet és prendre la decisió correcta". Un comentari que demostra clarament el suport del CTA a Soto Grado.

Mentrestant, al Real Madrid continuen indignats amb el que ha succeït. La jugada està molt al límit, així que no entenen la intervenció del VAR ni la rapidesa a l'hora de decidir de Soto Grado. Sigui com sigui, el resultat ja no es pot modificar, així que els d'Ancelotti ja tenen tota la seva atenció posada en el Manchester City.