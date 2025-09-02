Oficial, s’allunya del Barça per jugar al Madrid: Florentino Pérez activa el Pla B
Florentino sap perfectament el perfil que necessita Xabi Alonso i està disposat a treure-li al FC Barcelona
El mercat de fitxatges ja ha arribat al seu final després d’unes últimes hores d’infart. Molts equips es van moure buscant reforços d’última hora, però ni el Barça ni el Real Madrid van decidir agitar l’arbre. Els dos colossos de LaLiga van optar per mantenir les seves plantilles sense incorporacions inesperades a última hora.
Ara bé, tot i que el mercat ja ha tancat, als despatxos d’ambdós clubs se segueix treballant a ple rendiment. Tant Deco com Florentino Pérez ja estan planificant la pròxima temporada. I ho fan amb un objectiu comú: reforçar l’eix de la defensa amb el fitxatge d’un central de primer nivell.
Barça i Madrid es barallen per un central TOP per al 2026
El Barça necessita un relleu de garanties per suplir la baixa d’Iñigo Martínez. El central ha marxat a l’Aràbia i Flick vol algú de primer nivell que aporti experiència i jerarquia. En paral·lel, el Real Madrid vol continuar envoltant adequadament Dean Huijsen, la gran promesa de la seva defensa.
En aquest sentit, l’objectiu núm. 1 de Florentino Pérez és Ibrahima Konaté. Tanmateix, el francès podria renovar amb el Liverpool, i per això a la planta noble del Bernabéu ja estan treballant en altres alternatives. I el Pla B té nom propi: Alessandro Bastoni.
El central de l’Inter és a l’agenda del FC Barcelona, que ha mostrat interès des de fa setmanes. Tanmateix, el fet que el Real Madrid s’hagi sumat a la cursa canvia el panorama completament. Si el club blanc es llança a per ell, el conjunt català ho tindrà molt difícil.
Alessandro Bastoni, temptat
Bastoni és un dels millors centrals esquerrans del món. El seu rendiment a l’Inter ha estat espectacular els darrers anys, i el seu valor al mercat no ha deixat de créixer. Amb 25 anys, és present i futur de la selecció italiana.
A Madrid ho saben i no volen perdre l’oportunitat. Florentino Pérez ha començat els moviments preliminars per tantejar el seu fitxatge. L’operació encara és en fase embrionària, però l’interès és real i es mantindrà durant els pròxims mesos.
Per ara no hi ha negociacions formals, però sí contactes inicials. L’Inter de Milà no el deixarà sortir fàcilment, però si el jugador mostra predisposició, tot es pot accelerar.
El Barça segueix atent a la seva situació, però les opcions es redueixen amb l’entrada del Real Madrid. A nivell econòmic, els blancs estan en una posició molt més sòlida. Poden oferir millors condicions salarials i tancar el fitxatge sense necessitat de vendre.
Excepte sorpresa, Alessandro Bastoni es convertirà en un dels grans noms del pròxim estiu. I si Florentino mou fitxa amb decisió, el Camp Nou haurà de buscar alternatives. La batalla pel central ha començat.
