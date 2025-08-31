Florentino Pérez rep una oferta de 50 milions per un dels seus grans fitxatges
El club anglès continua buscant un migcampista de nivell per reforçar-se
El Newcastle United segueix buscant un talent per reforçar el seu mig del camp i entre les opcions que sondegen es troba Eduardo Camavinga.
Segons mitjans anglesos, el club de la Premier League hauria arribat a oferir 40 milions fixos més 10 en bonus pel jove francès.
Tanmateix, el Real Madrid ha deixat clar que no té cap intenció de vendre Eduardo Camavinga, ja que continua sent una peça amb la qual compta Xabi Alonso.
Tot i que Camavinga ha estat fora d'acció, a causa de dues lesions que l'han mantingut apartat dels terrenys de joc, el seu retorn és a prop.
El jugador ja ha començat a entrenar amb pilota i s'espera que després de l'aturada internacional estigui disponible per jugar.
Al Real Madrid tenen molta confiança en el seu potencial i consideren que el jove de 23 anys serà determinant durant la temporada.
El futur de Camavinga al Real Madrid
Dins del Real Madrid, la intenció no és vendre Camavinga, qui continua sent considerat un dels talents més prometedors del futbol mundial.
Als seus 23 anys, el migcampista té un marge de millora considerable. En aquest sentit, al club blanc creuen que, si perfecciona el seu posicionament i pren decisions més precises al camp, pot arribar a ser el millor en la seva posició.
Xabi Alonso té moltes expectatives amb Eduardo Camavinga. Tot i la competència que afronta en el seu lloc, especialment amb Aurélien Tchouaméni consolidat com a pilar del Madrid, l'entrenador veu en Camavinga un jugador amb un futur brillant.
Tots dos poden coexistir al centre del camp depenent de les necessitats tàctiques de cada partit, cosa que fa que la competència interna sigui encara més positiva per al Real Madrid.
Competència interna: Un repte i una motivació
La competència interna entre Camavinga i Tchouaméni només augmenta la motivació al vestidor del Madrid. Xabi Alonso ha destacat la importància de tenir diversos jugadors de qualitat en cada posició, cosa que assegura que ningú se senti titular indiscutible.
Aquest ambient de competència fomenta la meritocràcia, que és el sistema que l'entrenador utilitza per prendre les seves decisions.
Amb un equip tan competitiu, els jugadors saben que el seu lloc a l'onze depèn del seu rendiment constant als entrenaments i partits. Xabi Alonso, que no té por de prendre decisions difícils, està disposat a asseure fins i tot les estrelles si la situació ho requereix.
El tècnic vol fomentar la competència sana dins la plantilla, quelcom clau per treure el millor de cada jugador. En aquest sentit, queda clar que Eduardo Camavinga té tot el necessari per brillar al Real Madrid.
Més notícies: