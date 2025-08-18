Deco negocia amb la Roma, pluja de milions per al Barça: Qui se'n va
El Barça podria rebre una injecció econòmica inesperada en ple mercat, i Deco ja mou fitxa per aprofitar-la
Deco, com a director esportiu del Barça, està movent fils no només en entrades i sortides directes, sinó també en operacions secundàries que poden aportar oxigen a l'economia del club. En aquest context, sorgeix la situació d'Ez Abde, el nom del qual torna a aparèixer amb força a Itàlia. El marroquí, avui jugador del Betis, podria convertir-se en una font inesperada d'ingressos per als culers.
L'AS Roma ha mostrat un interès ferm a fer-se amb els serveis d'Ez Abde, i la xifra que es maneja ronda els 20 milions d'euros. Per al club italià, reforçar la banda amb un extrem desequilibrant és una prioritat, i l'ex del Barça compleix amb aquest perfil. L'operació podria tancar-se en els pròxims dies si el Betis accepta la proposta.
Un benefici inesperat per al Barça
El Barça, tot i haver venut Abde el 2023, es va guardar un percentatge dels seus drets que ara cobra una gran rellevància. Es tracta d'un 20 % que li permetria ingressar uns 4 milions si el traspàs arriba a concretar-se en les xifres que es barallen. És una quantitat que, sense ser descomunal, esdevé fonamental en l'actual situació financera del club.
En la lluita per quadrar els comptes i complir amb el Fair Play de LaLiga, cada ingrés compta. Els 4 milions d'aquesta operació ajudarien a inscriure jugadors pendents i alleujar un estiu marcat per la necessitat de liquiditat. Per a Deco, que busca solucions creatives, aquest tipus de clàusules són autèntics salvavides.
Deco aprofita clàusules del passat
El director esportiu entén que no tot passa per vendre futbolistes del primer equip. De vegades, el secret està a capitalitzar drets residuals que es negocien en traspassos anteriors. Així, el Barça podria obtenir diners frescos sense debilitar la plantilla ni moure peces clau.
Ez Abde va arribar al Betis amb l'etiqueta de jugador prometedor i ha mostrat espurnes de qualitat en el darrer curs. Tanmateix, la Roma ho veu com una oportunitat de mercat i està disposada a apostar fort. El Betis, amb necessitats pròpies, no veuria amb mals ulls una venda que li generi un benefici important.
El Barça observa des de la distància, conscient que no depèn d'ell la decisió final, però sabent que pot sortir guanyador en qualsevol cas. Els milions que entrin per aquest traspàs indirecte no resolen tots els problemes, però sí que donen marge de maniobra. I per a un club que viu pendent de cada xifra, aquest tipus d'operacions són més valuoses del que semblen.
