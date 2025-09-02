Ter Stegen pren una decisió al·lucinant després de l’exhibició de Joan García: KO al Barça
Quan tot semblava estar en calma, el porter alemany torna a tensar la corda
La porteria del Barça ha estat protagonista durant les últimes setmanes pel fitxatge de Joan García i per les sortides que s'han de produir. Mentre que el porter de Sallent s'assenta com a titular gràcies a les seves grans actuacions, l'última a Vallecas, els seus rivals a la porteria han començat a definir el seu futur.
En el cas d'Iñaki Peña, el Barça l'ha cedit prèvia renovació perquè el proper estiu no pugui sortir com a agent lliure. El club s'assegura, d'aquesta manera, que Iñaki es pugui revaloritzar durant aquesta campanya cedit a l'Elx i poder traspassar-lo el proper estiu.
D'altra banda, gràcies a les recents sortides, Szczesny ja ha pogut ser inscrit. El veterà porter serà l'encarregat de cobrir les esquenes a Joan García en cas de lesió, expulsió o simplement rotacions.
Finalment, el cas més complicat és el de Marc-André Ter Stegen, que fa unes setmanes va ser intervingut a l'esquena per problemes lumbars. Ter Stegen estarà diversos mesos de baixa i no s'espera que estigui disponible fins a finals d'any. El Barça tenia l'esperança que el porter germànic fes les maletes després de la seva operació, però ara tot ha canviat.
Ter Stegen té assumit que no té lloc a l'equip, ja que Joan García ha vingut per ser titular. A més, el proper estiu se celebra el Mundial, i si vol anar convocat amb Alemanya necessita jugar de manera regular. En conseqüència, Ter Stegen hauria de ser el primer interessat a buscar un nou equip on poder jugar habitualment a partir del gener.
Tanmateix, en les últimes hores, Ter Stegen ha canviat de plans. L'alemany ha deixat caure que no té la més mínima intenció de buscar nou destí: vol quedar-se i complir amb el seu contracte. Recordem que el porter germànic té contracte fins al 2028, així que aquesta decisió posa contra les cordes el Barça.
Joan García, en mans de Ter Stegen
Joan García pot jugar utilitzant el 80% de la fitxa de Ter Stegen, cosa que finalitzarà el proper gener. Quan Ter Stegen estigui recuperat, Joan García, en teoria, no podrà ser inscrit. Una altra opció seria que el club acabi fent una venda milionària i pugui solucionar d'arrel tots els problemes actuals del fair play financer.
Ter Stegen desafia el Barça amb una rescissió total del seu contracte o quedar-se al club amb els problemes que generaria. Recordem que la rescissió del seu contracte ascendiria a uns 42 milions, posant en escac l'economia del club.
