Oficial, se aleja del Barça para jugar en el Madrid: Florentino Pérez activa el Plan B

El mercado de fichajes ya ha llegado a su final tras unas últimas horas de infarto. Muchos equipos se movieron buscando refuerzos de última hora, pero ni Barça ni Real Madrid decidieron agitar el árbol. Los dos colosos de LaLiga optaron por mantener sus plantillas sin incorporaciones inesperadas sobre la bocina.

Ahora bien, pese a que el mercado ya ha cerrado, en los despachos de ambos clubes se sigue trabajando a pleno rendimiento. Tanto Deco como Florentino Pérez ya están planificando la próxima temporada. Y lo hacen con un objetivo en común: reforzar el eje de la defensa con el fichaje de un central de primer nivel.

Barça y Madrid pelean por un central TOP para 2026

El Barça necesita un relevo de garantías para suplir la baja de Iñigo Martínez. El central se ha marchado a Arabia y Flick quiere a alguien de primer nivel que aporte experiencia y jerarquía. En paralelo, el Real Madrid quiere seguir rodeando adecuadamente a Dean Huijsen, la gran promesa de su defensa.

En este sentido, el objetivo nº1 de Florentino Pérez es Ibrahima Konaté. Sin embargo, el francés podría renovar con el Liverpool, y por eso en la planta noble del Bernabéu ya están trabajando en otras alternativas. Y el Plan B tiene nombre propio: Alessandro Bastoni.

El central del Inter está en la agenda del FC Barcelona, que ha mostrado interés desde hace semanas. Sin embargo, el hecho de que el Real Madrid se haya sumado a la carrera cambia el panorama por completo. Si el club blanco se lanza a por él, el conjunto catalán lo tendrá muy difícil.

Alessandro Bastoni, tentado

Bastoni es uno de los mejores centrales zurdos del mundo. Su rendimiento en el Inter ha sido espectacular en los últimos años, y su valor en el mercado no ha dejado de crecer. A sus 25 años, es presente y futuro de la selección italiana.

En el Madrid lo saben y no quieren perder la oportunidad. Florentino Pérez ha comenzado los movimientos preliminares para tantear su fichaje. La operación aún está en fase embrionaria, pero el interés es real y se mantendrá durante los próximos meses.

Por ahora no hay negociaciones formales, pero sí contactos iniciales. El Inter de Milán no lo dejará salir fácilmente, pero si el jugador muestra predisposición, todo puede acelerarse.

El Barça sigue atento a su situación, pero las opciones se reducen con la entrada del Real Madrid. A nivel económico, los blancos están en una posición mucho más sólida. Pueden ofrecer mejores condiciones salariales y cerrar el fichaje sin necesidad de vender.

Salvo sorpresa, Alessandro Bastoni se convertirá en uno de los grandes nombres del próximo verano. Y si Florentino mueve ficha con decisión, el Camp Nou tendrá que buscar alternativas. La batalla por el central ha comenzado.