El Reial Madrid canvia de plans amb Trent Alexander-Arnold: Pep Guardiola, sorprès
Al Reial Madrid ningú no té el lloc assegurat, tal com demostren les darreres filtracions
Un dels fitxatges més destacats de l'estiu a nivell global ha estat el traspàs de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid. El brillant carriler anglès feia diverses temporades que rendia a gran nivell al Liverpool, sent un dels noms propis de la Premier League. Tanmateix, Florentino Pérez li va oferir la possibilitat de jugar al Bernabéu si no renovava el seu contracte, i així va ser.
Ara bé, malgrat la il·lusió que ha despertat el seu fitxatge, les primeres aparicions de Trent Alexander-Arnold amb la samarreta del Madrid no han estat del tot positives. Ha deixat dubtes tant en atac com en defensa. Se'l va veure imprecís, sense la fluïdesa que el caracteritzava a Anfield, i poc contundent en els duels defensius.
Veient la seva manca d'adaptació a l'estil de Xabi Alonso, Florentino Pérez no ha descartat utilitzar Trent Alexander-Arnold com a moneda de canvi. Recordem que el Real Madrid l'ha fitxat com a agent lliure sense gastar ni un euro, així que la seva venda reportaria molts milions de benefici per a les arques del club. I Pep Guardiola s'hi ha interessat.
Pep Guardiola té Trent Alexander-Arnold al radar
Amb aquest context, no van trigar a aparèixer rumors sobre un possible traspàs. Alguns mitjans anglesos situaven Trent Alexander-Arnold al Manchester City a partir del gener. Pep Guardiola estaria encantat d'incorporar-lo a les seves files, i el club 'sky blue' es mostrava disposat a posar una suma important sobre la taula.
Des de certs sectors del Real Madrid no es veia amb mals ulls una venda que pogués resultar rendible. Dani Carvajal ja està completament recuperat i, amb Trent a mig gas, el dubte creixia.
Canvi de guió
Tanmateix, després del partit contra el Mallorca tot ha canviat completament. Trent Alexander-Arnold va mostrar una altra cara, més assentat i amb més ritme. Al club n'han pres nota i ara ningú vol saber res d'una possible sortida.
Florentino Pérez i la direcció esportiva tenen clar que no el deixaran marxar al gener. Tot i que és cert que l'interès de Pep Guardiola segueix pendent, el Real Madrid ha tancat qualsevol especulació. Consideren que Trent Alexander-Arnold té molt a aportar aquesta temporada i que només necessita temps per adaptar-se a un nou entorn i una exigència diferent.
A més, el mateix Trent Alexander-Arnold ha comunicat el seu desig de seguir i triomfar amb la samarreta blanca. Està compromès amb el projecte i sap que, si arriba al seu millor nivell, serà indiscutible. Per això, llevat de sorpresa majúscula, el Madrid ha tancat files.
