Oficial, Ronald Araújo renova i la Juventus ja respon: 'Ens l'emportem gratis...'

Ronald Araújo, defensa central uruguaià, ha renovat el seu contracte amb el Barça i, llevat d'un gir radical, seguirà jugant al Barça fins al 30 de juny de 2031. Ronald Araújo ha renovat amb el Barça, però el club culer no ha fet oficial el valor de la seva clàusula de rescissió, cosa que indica que el jugador ha posat condicions. Ronald Araújo va estar a punt de fitxar per la Juventus italiana que, després del fitxatge frustrat del defensa del Barça, ja ha respost amb un altre fitxatge gratis: va arribar a costar 95M€.

Ronald Araújo acabava contracte el 2026 i el Barça volia evitar incondicionalment que sortís gratis després de finalitzar aquesta vinculació. Deco ha aconseguit renovar Ronald Araújo, però sembla evident que l'uruguaià, capità del primer equip, ha posat algunes condicions. Una d'aquestes és comptar amb una clàusula de rescissió baixa i secreta, que li permetria sortir del Barça aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu o quan ho consideri oportú.

La Juventus ja sap que Ronald Araújo no s'oblida de la seva proposta i, per tant, està disposada a esperar el defensa central, que podria acabar sortint aquest proper estiu. Malgrat tot això, la Juventus no vol esperar més i ja ha mogut fitxa per reforçar-se en aquest dur i complicat mercat de fitxatges d'hivern. De fet, la Juventus respon a la renovació de Ronald Araújo amb el Barça amb un fitxatge gratis i totalment inesperat: bombazo per a la Serie A, fitxatge espectacular ja confirmat.

Ronald Araújo es queda al Barça i la Juventus esclata: malestar general i fitxatge gratis per compensar

Ronald Araújo i la Juventus van estar a punt de tenir un acord formal, que el Barça hauria supeditat sempre que els italians aportessin, com a mínim, 70 milions d'euros fixos. Ronald Araújo tenia el cap a la Juventus, però va parlar amb Deco i va acabar sent convençut per la resta dels seus companys, que li van recordar que continua sent molt important. Ronald Araújo no estava llest per competir amb Iñigo Martínez, però la lesió del defensa basc li ha fet canviar d'opinió: ara és titular juntament amb el català Pau Cubarsí.

La Juventus es queda sense Ronald Araújo, però no es quedarà sense tancar fitxatges en aquest mercat de fitxatges d'hivern. De fet, la Juventus ja ha respost a la renovació de Ronald Araújo amb el Barça i ho ha fet tancant un fitxatge descomunal: de costar gairebé 100M€ a venir gratis. Al Barça al·lucinen, ja que la gestió de la Juventus, una mica condicionada per la fiscalitat italiana, està sent espectacular: "van amb tot en aquest mercat de fitxatges", asseguren fonts culers.

Oficial, Ronald Araújo renova i la Juventus ja respon: 'Ens l'emportem gratis...'

La Juventus, com no podia ser d'una altra manera, accepta la decisió de Ronald Araújo, però ha decidit contestar fitxant un davanter que volia el Barça de Hansi Flick. Aquest no és altre que Randal Kolo Muani, davanter del PSG que arribarà cedit a la Juventus fins al final de la present temporada. Kolo Muani, que va costar 95M€, no entra en els plans de Luis Enrique i la Juventus ha aconseguit la seva cessió: arriba gratis després de la renovació de Ronald Araújo amb el Barça.