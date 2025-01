Hi ha acord, el Betis ofereix 12 milions i Florentino Pérez accepta: 'Sense Ancelotti...'

El Real Madrid es troba en un notable estat de forma tal com demostren els últims resultats. A LaLiga, els blancs van guanyar a Las Palmas per 4 a 1 el passat cap de setmana. Mentre que ahir, a la Champions League, es van imposar per 5 a 1 al Salzburgo.

Kylian Mbappé ha deixat clar que està completament integrat, mentre que Jude Bellingham es consolida com el líder indiscutible del vestidor. Aquest rendiment genera expectatives que el millor està per venir per al Real Madrid.

Però, sens dubte, una de les claus de l'èxit recent recau en el bon rendiment de Dani Ceballos. El migcampista ha assumit amb solvència el rol de creador de joc, un espai deixat per Toni Kroos la passada temporada. I les constants suplències de Luka Modric l'han ajudat a convertir-se en la brúixola actual del Real Madrid.

En aquest sentit, la seva actuació davant Las Palmas va ser tan destacada que el Santiago Bernabéu el va acomiadar amb aplaudiments en ser substituït. A més, la seva capacitat per manejar el joc al centre del camp està sent vital per mantenir la competitivitat de l'equip. Malgrat aquest bon moment, el futur de Ceballos al club podria estar en dubte.

Florentino Pérez té una oferta per Dani Ceballos

Si Carlo Ancelotti no continua com a entrenador la pròxima temporada, Dani Ceballos podria perdre protagonisme i Florentino ho sap. És per això que no dubtarà a acceptar la primera oferta que arribi a les seves mans per l'andalús. La seva continuïtat dependrà de si Ancelotti segueix al Real Madrid, ja que l'italià vol mantenir-lo.

Davant tal escenari, el Betis ha tornat a aparèixer al radar de Dani Ceballos, però aquesta vegada, amb una gran oferta. L'entitat verd-i-blanca està disposada a oferir 12 milions d'euros pel seu traspàs a l'estiu. Aquesta oferta resulta temptadora per a la directiva blanca, que avalua totes les possibilitats, especialment si Carlo Ancelotti abandona el vaixell.

El Real Madrid sospesa sacrificar a Dani Ceballos per un migcampista més jove

Florentino Pérez s'enfronta a una cruïlla. D'una banda, Dani Ceballos ha demostrat ser una peça clau en moments difícils. D'altra banda, el president blanc sap que és necessari incorporar jugadors més joves per mantenir l'equip competitiu en els pròxims anys.

El desenllaç dependrà en gran mesura del que succeeixi amb l'entrenador italià i la seva continuïtat a la banqueta merenga. En qualsevol cas, la situació de Dani Ceballos és només una de les moltes incògnites que definiran el futur del club blanc. Per ara, el Real Madrid se centra a seguir brillant al camp i consolidar-se com un dels favorits en totes les competicions.