Hansi Flick demana el seu fitxatge i Deco li deixa clar: 'És de La Fábrica i el Madrid...'

Després d'unes setmanes autènticament tormentoses, va arribar la calma al Barça. Una calma, això sí, més relativa que una altra cosa, ja que en els últims anys s'ha demostrat que al Camp Nou no hi ha temps per a la relaxació. Però, mentre duri la pau, en la direcció esportiva culé estan aprofitant per començar a sospesar possibles reforços de cara al pròxim curs.

El mercat hivernal sembla que no serà gens benèvol amb el Barça i l'opció Marcus Rashford ja està pràcticament descartada. Per tant, Deco vol aprofitar per anar-se traient feina per a l'estiu i evitar així que després els acabi agafant el toro. A poc a poc, doncs, el lusità va marcant la fulla de ruta a seguir en els pròxims mesos.

No està entre les grans prioritats, però l'opció de reforçar el lateral esquerre comença a contemplar-se amb relativa serietat al Barça. La veritat és que Alejandro Balde no acaba d'estar del tot bé i, per més inri, el seu substitut, Gerard Martín, està encara pitjor. Per això, trobar un jugador per a aquesta demarcació que encaixi en la idiosincràsia del club seria una bona nova.

Alejandro Balde ja té relleu

En aquest ordre d'idees, un dels candidats que més agrada al Barça és Álvaro Carreras. Segons informa el portal FCB Barcelona Noticias, Hansi Flick va quedar encisat dimarts passat, quan el lateral gallec es va apoderar del flanc esquerre del Benfica i va sotmetre Lamine Yamal. De fet, va ser capaç fins i tot de repartir una assistència de gol només començar el partit.

Álvaro Carreras va ser, sens dubte, un dels millors del Benfica, brindant fins i tot una assistència. Això sí, va ser l'autor del penal a Lamine Yamal que va suposar l'empat a 3, però això no empanya la seva gran imatge a l'Estadi Da Luz. Una imatge que no va ser un mer miratge, sinó que representa l'altíssim nivell al qual està jugant aquesta temporada el nascut a Ferrol i criat a La Fábrica del Madrid.

Álvaro Carreras va començar la seva trajectòria futbolística de primer nivell a la pedrera del Deportivo de la Corunya abans de posar rumb a la capital. A La Fábrica va estar tres temporades, els dos anys de cadet i un any de Juvenil. I si va decidir abandonar el Madrid abans d'arribar al seu filial va ser precisament perquè li va arribar una oferta molt més prestigiosa, la de l'equip sub-21 del Manchester United.

Álvaro Carreras no va debutar amb el primer equip dels Red Devils, però va poder acumular dues cessions que, a la vista està, li van servir d'aprenentatge: Preston i Granada. I després d'haver passat el segon tram del passat curs cedit al Benfica, Las Águilas van decidir pagar 6 milions per ell. I molt ben invertits.

Ara, doncs, el seu futur és incert. Hansi Flick vol a Álvaro Carreras, però no serà fàcil treure'l del Benfica. A més, la seva condició d'exmadridista complica més el seu fitxatge, tant que Deco hauria respost a la petició de Flick dient que "és de La Fábrica i el Madrid també el vol".