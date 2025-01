Oficial, Ronald Araújo renueva y la Juventus ya responde: 'Nos lo llevamos gratis...'

Ronald Araújo, defensa central uruguayo, ha renovado su contrato con el Barça y, salvo giro radical, seguirá jugando en el Barça hasta el 30 de junio de 2031. Ronald Araújo ha renovado con el Barça, pero el club culer no ha hecho oficial el valor de su cláusula de rescisión, lo que indica que el jugador ha puesto condiciones. Ronald Araújo estuvo a nada de fichar por la Juventus italiana que, tras el fichaje frustrado del defensa del Barça, ya ha respondido con otro fichaje gratis: llegó a costar 95M€.

Ronald Araújo terminaba contrato en 2026 y el Barça quería evitar a toda costa que saliera gratis tras terminar dicha vinculación. Deco ha logrado renovar a Ronald Araújo, pero parece evidente que el uruguayo, capitán del primer equipo, ha puesto algunas condiciones. Una de estas es contar con una cláusula de rescisión baja y secreta, que le permitiría salir del Barça este próximo mercado de fichajes de verano o cuando lo considere oportuno.

La Juventus ya sabe que Ronald Araújo no se olvida de su propuesta y, por consiguiente, está dispuesta a esperar al defensa central, que podría acabar saliendo este próximo verano. A pesar de todo esto, la Juventus no quiere esperar más y ya ha movido ficha para reforzarse en este duro y complicado mercado de fichajes de invierno. De hecho, la Juventus responde a la renovación de Ronald Araújo con el Barça con un fichaje gratis y totalmente inesperado: bombazo para la Serie A, fichaje espectacular ya confirmado.

Ronald Araújo y la Juventus estuvieron a nada de tener un acuerdo formal, que el Barça habría supeditado siempre que los italianos aportaran, como mínimo, 70 millones de euros fijos. Ronald Araújo tenía la cabeza en la Juventus, pero habló con Deco y terminó siendo convencido por el resto de sus compañeros, que le recordaron que sigue siendo muy importante. Ronald Araújo no estaba listo para competir con Iñigo Martínez, pero la lesión del defensa vasco le ha hecho cambiar de opinión: ahora es titular junto al catalán Pau Cubarsí.

La Juventus se queda sin Ronald Araújo, pero no se quedará sin cerrar fichajes en este mercado de fichajes de invierno. De hecho, la Juventus ya ha respondido a la renovación de Ronald Araújo con el Barça y lo ha hecho cerrando un fichaje descomunal: de costar casi 100M€ a venir gratis. En el Barça alucinan, pues la gestión de la Juventus, algo condicionada por la fiscalidad italiana, está siendo espectacular: "van con todo en este mercado de fichajes", aseguran fuentes culers.

La Juventus, como no podía ser de otra manera, acepta la decisión de Ronald Araújo, pero ha decidido contestar fichando a un delantero que quería el Barça de Hansi Flick. Este no es otro que Randal Kolo Muani, delantero del PSG que llegará cedido a la Juventus hasta el final de la presente temporada. Kolo Muani, que costó 95M€, no entra en los planes de Luis Enrique y la Juventus ha logrado su cesión: llega gratis tras la renovación de Ronald Araújo con el Barça.