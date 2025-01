Confirmat per Fabrizio Romano, signa amb el Barça aquesta setmana: 'Ja hi ha acord...'

La temporada del Barça, fins al moment, es podria qualificar de trepidant a causa dels variats i importants esdeveniments que estan tenint lloc. Hansi Flick ha aconseguit donar-li un rentat de cara al vestidor confiant en els més joves de La Masia. I, a nivell esportiu, els resultats estan arribant malgrat els últims entrebancs a LaLiga.

Flick ha fet vibrar l'afició com mai: golejades i bon joc han estat el sinònim de molts partits, incloent-hi la golejada a Chamartín. No obstant això, i de manera força inexplicable, l'equip ha patit una davallada considerable en les últimes jornades de lliga. El Barça ha acabat cedint el lideratge al Real Madrid amb derrotes inesperades a l'Olímpic a mans d'equips de la zona baixa com Las Palmas o el Leganés.

A més, fora dels terrenys de joc, el tema Dani Olmo ha provocat un enfrontament entre Barça, Lliga i diversos equips. Finalment, la cautelaríssima sol·licitada per Joan Laporta al Consell Superior d'Esports va ser atorgada per l'organisme esportiu. Laporta salvava de forma in extremis la inscripció del fitxatge estrella de l'estiu passat, que havia costat 60 milions d'euros.

Fabrizio Romano dona una alegria al Barça

El Barça ha tornat a la norma de l'1:1 amb la venda de les llotges VIP del Spotify Camp Nou. Aquest fet és bàsic per poder mirar al mercat de fitxatges del pròxim estiu amb cert optimisme. Fabrizio Romano, especialista en traspassos ho sap i ha anat filtrant diferents moviments de la direcció esportiva culer.

La primera operació esmentada per Fabrizio Romano en els últims dies ha estat el possible fitxatge de Rashford i la sorprenent oferta del Como per Eric García. Però no acaba el tema en aquestes dues notícies, Fabrizio va més enllà i parla sobre les renovacions que el Barça té pendents. En aquest sentit, Fabrizio Romano acaba de confirmar que el central uruguaià del Barça, Ronald Araújo, ja ha signat la seva renovació.

Ronald Araújo renova amb el Barça, Fabrizio Romano ho confirma

Ronald Araújo ha negociat la seva renovació personalment amb Deco, que l'ha convençut perquè rebutgés les ofertes rebudes d'altres equips com la Juventus. I ara, segons explica Fabrizio Romano i ha confirmat el mateix club, ja ha signat el seu nou contracte. Araújo seguirà unit al Barça fins al 2031.

Deco ja va assegurar que la prioritat ara és estendre contractes de jugadors importants abans que fitxar. Després de la renovació de Ronald Araújo es duran a terme les de futbolistes com Pedri, Gavi i Lamine Yamal. Totes les renovacions comportaran millores salarials i al club s'espera que totes puguin entrar en el límit salarial actual.