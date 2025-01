Ronald Araújo, defensa central del FC Barcelona, tenia peu i mig fora del club, però finalment es quedarà al Barça fins, com a mínim, al final de la present temporada oficial. Si bé és cert que Ronald Araújo tenia una proposta molt sucosa de la Juventus de Torí, el Barça ha bloquejat la sortida de l'uruguaià i, per tant, es quedarà. El motiu ja ha estat comunicat a l'entrenador del Barça, Hansi Flick, qui ja coneix el que succeirà amb la renovació de Ronald Araújo, defensa central i capità del primer equip.

El Barça acaba de proclamar-se campió de la Supercopa d'Espanya després de golejar (5-2) al Real Madrid, però la millor notícia per a Hansi Flick és la continuïtat de Ronald Araújo. El defensa central uruguaià no ha renovat el seu contracte, però el Barça ha decidit no vendre'l aquest mateix hivern i, per tant, seguirà al club culer fins al final de temporada. El motiu és evident: Iñigo Martínez s'ha lesionat el bíceps femoral de la cama dreta i estarà, segons ha pogut saber 'e-Notícies', entre 4 i 5 setmanes de baixa.

Així doncs, el Barça ha bloquejat la venda de Ronald Araújo, qui estava disposat a sortir del club en aquest mercat de fitxatges d'hivern. Que Ronald Araújo no se'n vagi ara no significa que el defensa central vagi a renovar, però sí que fa pensar que ambdues parts podrien arribar a un acord ferm. L'objectiu de Hansi Flick és evident: vol comptar amb Ronald Araújo i aquest, amb la lesió d'Iñigo Martínez, podrà demostrar que està preparat per ser titular de forma definitiva.

ÚLTIMA HORA: Ronald Araújo es queda al Barça, Hansi Flick ja sap què passarà

Si bé és cert que Ronald Araújo té ofertes per marxar del Barça durant aquest mateix mercat de fitxatges d'hivern, el defensa central volia prioritzar seguir al club culer. Tot semblava indicar que Ronald Araújo abandonaria el Barça aquest mateix mercat de fitxatges d'hivern, però la lesió d'Iñigo Martínez, defensa central titular, ho ha canviat tot.

El Barça, com expliquem, ha bloquejat i frenat la sortida de Ronald Araújo i el defensa uruguaià tindrà més minuts al club: "no se'n va enlloc", asseguren fonts.

Ronald Araújo tenia ofertes d'Anglaterra i d'Itàlia, però tot feia pensar que el defensa acceptaria la proposta, gairebé irrefusable, de la Juventus de Torí de la Serie A. Iñigo Martínez s'ha lesionat el bíceps femoral de la cama dreta i estarà entre 4 i 5 setmanes de baixa, per la qual cosa Araújo es queda al Barça. Martínez va ser titular a la final de la Supercopa, però es va lesionar a la primera part i Ronald Araújo va ser qui el va substituir fins al final del duel a l'Aràbia.