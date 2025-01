Anuncien el motiu real de la lesió de Dani Olmo: 'La culpa és de...'

Després d'un mercat molt complicat per al Barça, el club feia oficial, finalment, el seu fitxatge estrella el dia 9 d'agost: Dani Olmo es convertia en jugador del club català. El mitjapunta, nascut a Terrassa i format a La Masia, feia realitat el seu objectiu de tornar al FC Barcelona. Deco va apostar clarament per la figura d'Olmo, ja que tenia clar que la plantilla necessitava un futbolista de les seves característiques.

No obstant això, aviat van arribar els problemes a causa de la situació financera del club, ja que Dani Olmo corria el risc de no poder ser inscrit. Finalment es va poder solucionar amb la lesió de llarga durada d'Andreas Christensen, que va permetre la inscripció d'Olmo fins al desembre.

Ara bé, els últims dies de desembre i primers de gener van ser realment durs, ja que el Barça necessitava presentar certes garanties per poder inscriure Dani Olmo fins a final de temporada. L'acord amb Nike no estava tancat i no apareixien nous patrocinadors per poder pagar la part de Barça Studios. La inscripció es complicava i això va poder afectar Olmo, qui ha baixat clarament el seu rendiment en els últims partits.

Dani Olmo, ja inscrit, torna a estar lesionat

Els últims dies de desembre van ser molt durs per a Dani Olmo. Cada vegada semblava més complicat que pogués ser inscrit i el nerviosisme va començar a fer acte de presència entre el seu entorn. Finalment, els pitjors auguris es feien realitat i LaLiga anunciava que Olmo deixava de ser jugador del FC Barcelona.

No obstant això, Joan Laporta va moure fitxa i va acabar demanant la cautelaríssima al Consell Superior d'Esports. Una solució que va donar els seus fruits i que ha permès al Barça inscriure Dani Olmo, encara que també ha provocat conseqüències negatives. I és que, segons les últimes informacions, les recents molèsties físiques d'Olmo podrien tenir com a motiu tot aquest embolic.

Els motius reals de la nova lesió de Dani Olmo

Dani Olmo no va viatjar a Lisboa per enfrontar-se al Benfica: el FC Barcelona va anunciar a través d'un comunicat que patia una sobrecàrrega al soli de la cama dreta. El club es curava en salut per evitar especulacions i interpretacions interessades. L'experiència viscuda per Dani Olmo no ha sigut fàcil i, segons sembla, li ha comportat un gran nerviosisme que li estaria passant factura físicament.

Des de l'entorn del futbolista s'explica que l'estrès provocat per la situació ha estat un factor clau perquè la seva musculatura hagi patit un desgast innecessari. S'entén doncs, que aquesta sobrecàrrega podria ser conseqüència directa de l'assumpte de la llicència federativa. Dani Olmo ha patit una situació desagradable i el seu cos ho està notant; esperem que tot torni a la normalitat pròximament i puguem veure aviat Olmo vestit de curt.