Oficial, no renova el seu contracte i accepta signar amb el Barça: 'Adeu a Moh Salah'

El Barça, com altres molts gegants europeus, s'havia posat en contacte amb Mohamed Salah, extrem egipci del Liverpool, per sondejar el seu possible fitxatge, però aquest ha quedat totalment descartat. Mohamed Salah segueix sense renovar el seu contracte amb el Liverpool i queda lliure a finals de juny, però 'e-Notícies' pot avançar i confirmar que l'atacant no jugarà al Barça. Salah està completant una temporada de rècord i és el màxim golejador de totes les grans lligues, però això no ha estat suficient perquè el Barça aposti pel seu fitxatge.

El motiu principal és evident, encara que en aquestes últimes hores ha sortit una altra informació que encara li dona més pes a aquest motiu troncal. L'edat ha jugat un paper fonamental, ja que el Barça segueix entestat a rejovenir la seva plantilla, cosa que no succeiria fitxant Mohamed Salah. A més, en aquestes últimes hores s'ha filtrat que el Barça ha aconseguit convèncer un altre jove extrem que no renovarà amb el seu club i que estaria a prop de ser culer.

El Barça es va arribar a interessar per la situació de Mohamed Salah, davanter del Liverpool que acaba contracte al juny de 2025, però el seu fitxatge ha quedat totalment descartat per Laporta. És cert que Salah és un dels millors extrems de la història de la Premier, però el Barça busca rejovenir la seva plantilla i l'egipci no entra en l'equació. De fet, el Barça ja confirma que Salah no és el davanter triat, ja que s'ha encarregat de tancar l'arribada d'un altre crack que arribarà després de no renovar el seu contracte.

El Barça diu adeu a Mohamed Salah, però tanca un altre fitxatge descomunal per a la davantera

El Barça va estar a prop de començar a negociar amb Mohamed Salah, però tot va quedar paralitzat a l'hora de conèixer l'opinió de Hansi Flick, que prefereix rejovenir l'atac culer. El Barça ha posat el focus en un altre jugador que juga en la mateixa posició que Salah i que arribaria per gaudir dels millors anys de la seva carrera com a culer. "Salah és un gran jugador i lluitarà per la Pilota d'Or, però no fitxarà pel Barça", asseguren fonts del FC Barcelona a 'e-Notícies'.

El Barça admet que Salah es va oferir i que va arribar a ser una opció, però també confirma que s'ha optat per fitxar una altra figura que no renovarà el seu contracte. El Barça, per tant, confirma que no ve Mohamed Salah i que sí que arribarà un altre top mundial, que tenia diverses ofertes i que prefereix ser culer. El fitxatge no es tancarà gratis, però el Barça estima que tot se segellarà per uns 30 milions d'euros, aproximadament, ja que aquest extrem té un any més de contracte.

Oficial, no renova el seu contracte i accepta signar amb el Barça: 'Adeu a Moh Salah'

Mohamed Salah, davanter del Liverpool de 32 anys, té el seu contracte amb el club anglès vigent fins al 30 de juny de 2025. Hi ha hagut rumors sobre el seu possible traspàs al Barça, que sota la direcció de Hansi Flick, segueix buscant nous extrems. Encara que Salah, per la seva qualitat i cost, havia estat mencionat com una opció viable, la seva incorporació a l'equip culer s'ha descartat.

Malgrat que Salah arribaria gratis en finalitzar el seu contracte amb el Liverpool, el Barça ha decidit no considerar el jugador egipci, ja que ha concretat un altre fitxatge més adequat. El Barça haurà de pagar uns 30M€ per tancar el fitxatge, però el club culer considera que es tracta d'un perfil que mereix molt més la pena i que serà rendible.

Si el Barça s'oblida de Salah és, en gran manera, perquè ha tancat un altre gran fitxatge per reforçar l'extrem esquerre. El Barça ha estat intel·ligent, ja que ha volgut preservar el rol de Raphinha, capità de l'equip, fitxant un jugador que arribarà per ser suplent i amb opcions de guanyar minuts. Aquest no és altre que Edon Zhegrova, extrem alemany del Lille de només 26 anys d'edat i que arribarà al Barça per uns 30M€: l'interès l'ha avançat 'SPORT'.