Oficial, no renueva su contrato y acepta firmar con el Barça: 'Adiós a Mohamed Salah'

El Barça, como otros muchos gigantes europeos, se había puesto en contacto con Mohamed Salah, extremo egipcio del Liverpool, para tantear su posible fichaje, pero este ha quedado totalmente descartado. Mohamed Salah sigue sin renovar su contrato con el Liverpool y queda libre a finales de junio, pero 'e-Notícies' puede avanzar y confirmar que el atacante no jugará en el Barça. Salah está completando una temporada de récord y es el máximo goleador de todas las grandes ligas, pero eso no ha sido suficiente para que el Barça apueste por su fichaje.

El motivo principal es evidente, aunque en estas últimas horas ha salido otra información que todavía le da más peso a este motivo troncal. La edad ha jugado un papel fundamental, pues el Barça sigue empeñado en rejuvenecer su plantilla, algo que no sucedería fichando a Mohamed Salah. Además, en estas últimas horas se ha filtrado que el Barça ha logrado convencer a otro joven extremo que no renovará con su club y que estaría cerca de ser culer.

El Barça se llegó a interesar por la situación de Mohamed Salah, delantero del Liverpool que termina contrato en junio de 2025, pero su fichaje ha quedado totalmente descartado por Laporta. Es cierto que Salah es uno de los mejores extremos de la historia de la Premier, pero el Barça busca rejuvenecer su plantilla y el egipcio no entra en la ecuación. De hecho, el Barça ya confirma que Salah no es el delantero elegido, pues se ha encargado de cerrar la llegada de otro crack que llegará tras no renovar su contrato.

El Barça dice adiós a Mohamed Salah, pero cierra otro fichaje descomunal para la delantera

El Barça estuvo cerca de empezar a negociar con Mohamed Salah, pero todo quedó paralizado a la hora de conocer la opinión de Hansi Flick, que prefiere rejuvenecer el ataque culer. El Barça ha puesto el foco en otro jugador que juega en la misma posición que Salah y que llegaría para disfrutar de los mejores años de su carrera como culer. "Salah es un gran jugador y peleará por el Balón de Oro, pero no fichará por el Barça", aseguran fuentes del FC Barcelona a 'e-Notícies'.

El Barça admite que Salah se ofreció y que llegó a ser una opción, pero también confirma que se ha optado por fichar a otra figura que no renovará su contrato. El Barça, por lo tanto, confirma que no viene Mohamed Salah y que sí que llegará otro top mundial, que tenía varias ofertas y que prefiere ser culer. El fichaje no se cerrará gratis, pero el Barça estima que todo se sellará por unos 30 millones de euros, aproximadamente, pues dicho extremo tiene un año más de contrato.

Oficial, no renueva su contrato y acepta firmar con el Barça: 'Adiós a Mohamed Salah'

Mohamed Salah, delantero del Liverpool de 32 años, tiene su contrato con el club inglés vigente hasta el 30 de junio de 2025. Ha habido rumores sobre su posible traspaso al Barça, que bajo la dirección de Hansi Flick, sigue buscando nuevos extremos. Aunque Salah, por su calidad y costo, había sido mencionado como una opción viable, su incorporación al equipo culer se ha descartado.

A pesar de que Salah llegaría gratis al finalizar su contrato con el Liverpool, el Barça ha decidido no considerar al jugador egipcio, ya que ha concretado otro fichaje más adecuado. El Barça deberá pagar unos 30M€ para cerrar el fichaje, pero el club culer considera que se trata de un perfil que merece mucho más la pena y que será rentable.

Si el Barça se olvida de Salah es, en gran medida, porque ha cerrado otro gran fichaje para reforzar el extremo izquierdo. El Barça ha sido inteligente, pues ha querido preservar el rol de Raphinha, capitán del equipo, fichando a un jugador que llegará para ser suplente y con opciones de ganar minutos. Este no es otro que Edon Zhegrova, extremo alemán del Lille de solo 26 años de edad y que llegará al Barça por unos 30M€: el interés lo ha avanzado 'SPORT'.