El CTA ho fa oficial per a l'Atlético-Barça, Joan Laporta al·lucina: 'La decisió...'

L'arbitratge a Espanya viu moments convulsos arran de diverses polèmiques protagonitzades, sobretot, per diferents col·legiats de Primera Divisió. A més, per si no fos suficient, l'estat de crispació és real en clubs com Barça i Real Madrid, que, per primera vegada en anys, arriben molt ajustats a LaLiga. El CTA està sent observat amb lupa, ja que el 'Cas Negreira' i la famosa carta del Real Madrid obliguen que l'exigència sigui màxima i, el marge d'error, mínim.

En aquest cas, la polèmica ja torna a estar servida de cara al pròxim duel de Copa del Rei entre Atlètic i Barça, que es disputarà aquest pròxim dimecres a Madrid. El Metropolitano serà escenari del partit de tornada clau i decisiu per conèixer quin equip estarà present a la final de la Cartuja de Sevilla. El problema és que, per al Barça, l'eliminatòria s'ha complicat una mica més en aquestes últimes hores, ja que el club ha conegut una decisió del CTA que portarà cua.

Joan Laporta, president del Barça, ha estat el primer a al·lucinar amb aquesta decisió una mica incomprensible segons fonts de l'entitat catalana. I és que el CTA ha designat, per a aquest Atlètic-Barça, un àrbitre molt polèmic i amb un enorme historial 'sospitós' acumulat durant aquesta temporada. El Barça al·lucina i dona per fet que passar a la gran final de la Copa del Rei serà una cosa complicada i més tenint en compte el resultat de l'anada.

El CTA ho fa oficial per a l'Atlètic-Barça, Joan Laporta al·lucina: 'La decisió...'

El CTA ha fet oficial el nom de l'àrbitre que dirigirà el partit de Copa del Rei entre Atlètic de Madrid i Barça. Aquest no és altre que José Luis Munuera Montero, àrbitre de Jaén que s'encarregarà de liderar el partit a nivell arbitral. Munuera Montero va ser l'àrbitre que va expulsar Jude Bellingham fa algunes setmanes i que, dies abans, va perpetrar un arbitratge desastrós en el Barça-Alavés del 2 de febrer de 2025.

A més, després d'expulsar Bellingham al Sadar, la RFEF va obrir una investigació a Munuera Montero, ja que es va filtrar que gestionava una empresa que tenia relació directa amb diversos clubs. Malgrat el soroll mediàtic generat, tot va quedar en res, encara que la RFEF de Louzán li va aconsellar que "es centrés només en l'arbitratge mentre estigués en actiu a Primera Divisió".

El Barça acata la decisió de la RFEF, però Joan Laporta al·lucina amb la designació de Munuera Montero. El col·legiat andalús estarà, una vegada més, en el punt de mira, una cosa que molesta especialment al Barça.