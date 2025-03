Robatori històric a Lamine Yamal! El Barça no ho pot evitar, LaLiga ja ha parlat

Ahir, l'Estadi Olímpic de Montjuïc va ser escenari d'una contundent victòria del FC Barcelona sobre el Girona per 4 a 1. L'equip de Hansi Flick va mostrar un futbol sòlid i dominant, amb diversos jugadors brillant en diferents facetes del joc. No obstant això, l'actuació de Lamine Yamal va ser, sens dubte, una de les més destacades de la tarda.

El jove extrem, de només 17 anys, va tornar a mostrar per què s'ha convertit en una de les grans promeses del futbol mundial. Lamine Yamal va estar molt actiu durant tot el partit, generant perill en cada acció que va protagonitzar. No només va estar brillant en l'associació amb els seus companys, sinó que també va mostrar un compromís important que va ajudar l'equip a aconseguir els tres punts.

No obstant això, el que realment ha deixat a tots els aficionats bocabadats ha estat el que ha passat amb el seu gol de falta. Lamine Yamal va executar un lliure directe que va acabar introduint-se al fons de la xarxa. Ara bé, per sorpresa de tothom, LaLiga ha pres una decisió inaudita recolzant-se en la percepció del col·legiat del partit, Pulido Santana.

Lamine Yamal es queda sense el seu gol

La jugada es desenvolupa de la següent manera: Lamine Yamal va executar el xut de falta, una pilota que anava clarament cap a la porteria. No obstant això, la pilota va colpejar la mà de Krejci, que estava en la trajectòria, i va acabar entrant.

Segons les regles de LaLiga, atès que el xut anava dirigit a porteria, el gol hauria d'haver estat acreditat al jugador que va realitzar l'acció, en aquest cas, Lamine Yamal. No obstant això, la decisió presa per l'àrbitre i la resolució de LaLiga han estat clares: el gol s'ha registrat com a autogol de Krejci.

Aquesta decisió ha generat un gran malestar, ja que molts consideren que s'ha comès una injustícia amb el jove talent del Barça. És cert que en marcarà molts més, però Lamine Yamal mereixia sumar el gol d'anit. A més, en l'últim minut va deixar una jugada per al record que tampoc va pujar al marcador per molt poc: el seu xut va tocar al travesser i va sortir escopit pel pal.

És evident que el futur de Lamine Yamal continua sent prometedor. El Barça no podrà evitar aquest "robatori" històric, però el talent i la projecció de Lamine continuen intactes, i el seu futur és més brillant que mai. Sens dubte, aquest jove extrem ho té tot per ser una de les grans estrelles del futbol mundial.